Conheça o robô humanóide que faz café, lava roupa e ajuda nas tarefas da casa; você compraria?

“Como um autista, um limítrofe. Ele misturava um pouco as emoções, ia muito rápido da raiva ao afeto. Era um menino virgem com 25 anos. Ele entendia e via as pessoas através do coração. Não tinha interesse de nada, não tinha interesse material nenhum”, comentou o ator em um especial em homenagem aos 60 anos da Rede Globo.

Marcos contou ainda que, para fazer o papel com maestria, teve a ajuda de crianças: “Era o jeitinho de fazer, eram as crianças que eu via nele, a partir dos meus filhos e os meninos daqui. Eu via como eles brincavam.”

E Marcos Frota deu tudo que tinha para interpretar todas as camadas do Tonho: “Eu emprestei tudo que eu tinha de alegria para o Tonho da Lua”, explicou.

Marcos Frota compartilhou que sempre interpretou Tonho da Lua como um jovem autista. Na época, o diagnóstico quase não era falado na televisão ou entendido pelo grande público, apesar de ter surgido em 1943, com o trabalho do psiquiatra austríaco, radicado nos Estados Unidos, Leo Kanner.

Final emocionante

A ligação de Marcos Frota com Tonho foi tão forte que, no final da novela, os autores decidiram surpreender o ator: Tonho da Lua se despediu indo embora com o verdadeiro circo de Frota.

“Ninguém esperava! A novela original não era assim, não estava no script, o diretor [Wolf Maya] não sabia. Dona Ivani Ribeiro [a autora], que está no céu, junto com Solange [Colaboradora], chegou e disse: ‘Marcos, eu tenho uma surpresa para ti. O Tonho da Lua vai embora com o teu circo!’. E meu circo está vivo até hoje, andando o país inteiro!”, lembrou o ator.

Originalmente exibida na extinta Rede Tupi, e exibida entre 26 de março de 1973 e 5 de fevereiro de 1974, a novela original tinha um outro final para o personagem.

Memória viva

Tarituba, o cenário real da fictícia Pontal D’Areia, segue como uma guardiã da história. Ao visitar o local agora, Marcos se emocionou.

Em um momento incrível, o artista passou a areia da praia no rosto, mostrou a conexão com a cidade e revisitou memórias: “A minha vista está misturada com esse lugar para sempre!”.

A pequena vila conservou vários locais usados no set da novela e fez inclusive uma escultura linda em homenagem ao personagem que marcou época na teledramaturgia brasileira.

Outros personagens

O autismo é um espectro, por isso é chamado de Transtorno do Espectro Autista, ou TEA.

Com diversas manifestações, a condição foi retratada outras vezes nas novelas brasileiras

Assim como Tonho, veja outros personagens que se encaixam no espectro:

Jamanta – “Torre de Babel” (1998)

Clara – “Amor Eterno Amor” (2012)

Linda – “Amor à Vida” (2012/2013)

Benê – “Malhação: Viva a Diferença” (2017)

Abril Azul

Abril é o mês de conscientização sobre o autismo, também conhecido como “Abril Azul”.

O data foi instituída para aumentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promover a inclusão de pessoas autistas e combater o preconceito.

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril e marca o início do mês.

Uma das esculturas de areia do inesquecível Tonho da Lua, interpretado por Marcos Frota no remake de Mulheres de Areia (1993). – Foto: TV Globo

Veja os momentos marcantes do Tonho da Lua com o ator Marcos Frota: