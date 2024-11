Conheça salas de cinema com debates após sessões – 12/11/2024 – Cinema

Bárbara Giovani, Francielle Souza



Semelhantes aos clubes de livros, debates sobre cinema são diferentes de uma sessão comum. Em vez de voltar para casa com as provocações da obra na cabeça, você se reúne com quem também está interessado em trocar experiências sobre o que acabou de assistir. Conheça espaços em São Paulo em que o debate é aberto.

Cineclube Marieta



Inaugurado em 2016, debate filmes fora do circuito comercial. Na programação, há quatro mostras: Retrospectiva, com obras que circularam pouco no Brasil; Zootrópio!, voltada para animações; Brasil Contemporâneo, que contempla a diversidade do cinema nacional; e Olho Vivo, para entender formas de contar a vida. As sessões são às terça-feira, com direito a pipoca da casa.



R. Rocha, 274, Bela Vista, região central. Ter., às 19h30, @projetomarieta. Grátis

Cine Favela



Desde 2003 tem sessões para moradores da comunidade de Heliópolis. Há filmes para crianças, às quartas-feiras, e para os adultos, uma vez ao mês, sem dia da semana específico. Ao final das exibições, o debate é aberto.



R. do Pacificador, 288, Heliópolis, região sul. Toda qua., às 19h. Programação em @cinefavelaheliopolis. Grátis

Cinema Paradiso



Criado pela historiadora Cláudia Mogadouro há 29 anos, ocupa a Casa da Cidade e reúne cerca de 20 pessoas quinzenalmente. Para participar, é preciso se cadastrar no site —os inscritos passam a receber a programação por email. O grupo escolhe em conjunto um filme que está em cartaz no cinema e as reuniões são exclusivas para discussão, sem exibição da obra. Pede-se uma contribuição em dinheiro para ajuda nos custos.



R. Rodesia, 398, Sumarezinho, região oeste. grupocinemaparadiso.com.br. R$ 25 por reunião

Cine Segall



Localizado no Museu Lasar Segall, na Vila Mariana, região sul da capital, o cinema surgiu na década de 1970, de uma parceria entre a instituição e a Cinemateca Brasileira. O local fechou as portas em 2024 para manutenção da sala, mas voltou à ativa com debates na programação. O próximo acontece no sábado, dia 23 de novembro, após exibição do curta “Roda & outras estórias”, do documentarista Sergio Muniz. A sessão será seguida de conversa com os organizadores do livro “Por um cinema de cordel – Um livro de Sergio Muniz”, os professores Marcius Freire e Andréa Scansani.



R. Berta, 111, Vila Mariana, região sul. Sáb. (23), às 17h30. Grátis

Cinesesc



Oferece uma curadoria com produções que não costumam estar presentes em salas de cinema convencionais. Em novembro, há sessões com debates do Festival Mix. Uma delas acontece nesta sexta (15) e apresenta “O Intruso”, de Bruce LaBruce, que participa da conversa após o filme.



R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, região central. Sex. (15), às 20h30. Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão

Instituto Moreira Salles



Oferece sessões de filmes recentes e promove exibições periódicas de obras importantes do cinema, muitas vezes, com debate. Na sexta (15) e sábado (16), recebe painéis do festival de cinema negro Nicho Novembro. Participam das conversas a francesa Laurance Lascary, que produziu “Enerst Cole: Achados e Perdidos” e da dramaturga Grace Passô.



Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central. Sex. (15)., às 19h. Sáb (16)., às 14h. Grátis, com retirada de senha uma hora antes do painel

Museu de Imagem e Som



Voltado a mostras que destacam a produção audiovisual, sedia, no dia 24, o CineCiência, com exibição e conversa sobre “Negação”, de Mick Jackson. Dia 28, há o Clube do filme do livro com “Uma Família Feliz”, dirigido por José Eduardo Belmonte, seguido de bate-papo com o escritor infantojuvenil Alonso Alvarez.



Av. Europa, 158, Jardim Europa, região oeste. Dom. (24), às 16h. Qui. (28), às 19h. Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão

Para Curtir SP Receba no seu email um guia com a programação cultural da capital paulista

REAG Belas Artes



Aberto em 1956, se consolidou como cinema de rua que oferece programação para além das estreias de Hollywood. A próxima sessão com debate faz parte da programação do Ciência no Cinema e exibe “Amnésia”, de Christopher Nolan, com comentários do professor e pesquisador André Frazão Helen.



R. da Consolação, 2.423, Consolação, região central. Ter. (19), às 19h30. R$ 22 na bilheteria ou em ingressos.com

Sala Cinemateca



Existe desde a década de 1940 e em 1997 passou a ocupar o conhecido imóvel com tijolos aparentes na Vila Clementino, onde está o maior acervo de filmes da América do Sul. Neste mês, o projeto Cinema e Psicanálise, uma parceria com a Folha, exibe o filme “Till – A Busca Por Justiça”, de Chinonye Chukwu, seguido de debate.



Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul. Qua. (27), às 19h30. Grátis, com retirada de ingressos uma hora antes do evento