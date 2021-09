Conselho Tarifário aprova redução de passagem de ônibus de R$ 4 para R$ 3,50 em Rio Branco

Em meio à paralisação dos motoristas de ônibus, o Conselho Tarifário de Rio Branco aprovou, por unanimidade, na tarde desta segunda-feira (20), a redução no preço da passagem de ônibus de R$ 4 para R$ 3,50. Ao todo, 12 entidades fazem parte do conselho.

Mesmo com a aprovação do conselho, a redução ainda não está valendo, agora fica a cargo dos vereadores votarem o projeto de lei protocolado pela Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), no dia 2 deste mês, que autoriza a prefeitura da capital acreana a subsidiar o valor cobrado pela gratuidade, de R$ 0,50.

“Essa conta chegou porque a prefeitura assumiu o pagamento das gratuidades que são hoje em torno de R$ 0,50. A prefeitura assumindo as gratuidades, vamos reduzir a passagem. Queremos que o usuário pague apenas o que é de responsabilidade dele. Vai valer para todo mundo”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Bocalom disse ainda que a Câmara ainda precisa aprovar o projeto que foi enviado pela RBTrans. “A Câmara vai acabar de aprontar toda a documentação, vão ter algumas aprovações de leis. Lembrando que essa redução não é a partir de amanhã, é assim que a Câmara aprovar alguns projetos que encaminhamos e que precisam ser ajustados e, em seguida, a gente baixa a tarifa porque o conselho já aprovou por unanimidade.”

O prefeito falou ainda da possibilidade de reduzir ainda mais a passagem. A ideia é trabalhar com a desoneração dos estudantes com o estado e o município assumindo o subsídio dos estudantes.

“Além disso, temos um projeto de chegar a R$ 3. Como isso vai acontecer? É uma discussão com o governo do estado e a prefeitura para que a gente retire das costas do usuário também o pagamento das gratuidades para os alunos que estudam e que pagam apenas um real.”

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Estado do Acre (Sindcol-AC), Aluízio Abade, disse que quem ganha diretamente com essa redução é o usuário.

“A gora depende da Câmara. Mas, não tem nada que impeça que eles [vereadores] aprovem esse projeto. Quem vai pagar é a prefeitura. Esse dinheiro quando a prefeitura paga para o usuário isso volta rápido. Essa redução vai gerar mais emprego e mais imposto.”

Antecipação da gratuidade

Abade disse que após a aprovação, o Sindicol vai pedir formalmente a antecipação da gratuidade. “Vai ser usado para pagar os funcionários que estão com salários atrasados, esse valor a prefeitura já tem em caixa. A prefeitura vai antecipar esse valor, esse dinheiro vem da gratuidade dos estudantes que não andaram esse ano por causa da pandemia”, afirmou.

O prefeito conformou que vai antecipar o dinheiro da gratuidade dos estudantes para as empresas de ônibus no valor de R$ 2,4 milhões.

“Qual é a base desses R$ 2,4 milhões? É uma antecipação da gratuidade que a gente já está se programando para liberar. A gente repassa o dinheiro e as empresas repassam para os funcionários que estão com décimo terceiro e férias atrasados e o mês de dezembro também”, acrescentou.

Motoristas de ônibus paralisam e cobram pagamento de salários atrasados em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Paralisação de motoristas de ônibus

Em Rio Branco, quem precisou pegar ônibus nas primeiras horas da manhã desta segunda (20) sentiu dificuldade. É que os motoristas de uma das principais empresas de ônibus da capital resolveram paralisar as atividades em protesto por conta dos salários atrasados. A paralisação, de acordo com a categoria, deve continuar nesta terça (21).

A categoria diz que está com as férias e décimo terceiro atrasados, além dos pagamentos dos salários. Um dos motoristas, Rodrigo Luiz contou que desde janeiro os trabalhadores estão sem receber os salários. Os repasses que estavam recebendo desde então era do governo federal.

Ele informou que o governo fazia o pagamento de 70% dos salários e a empresa teria que pagar os outros 30%, mas isso nunca aconteceu. A preocupação, segundo o motorista, é que o mês passado foi o último desses repasses e não há previsão de normalização dos pagamentos por parte da empresa.

Abade, informou que ao menos 25 ônibus das empresas Via Verde de São Judas Tadeu estão funcionando nesta segunda. Segundo ele, o sindicato está em contato com a empresa para tentar buscar uma solução e o funcionamento do transporte seja normalizado.

A reportagem tentou contato com a direção da empresa Floresta, mas não obteve sucesso até última atualização desta reportagem.

CPI do transporte

A Câmara de Vereadores de Rio Branco instalou, no último dia 14, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público, com escolha da presidente, vice-presidente, relator membros titulares e membros suplentes que devem comandar as investigações. O colegiado fica responsável por apurar os problemas relacionados ao transporte na capital.

A comissão terá um prazo de 180 dias para desenvolver suas atividades e fazer relatório. O pedido de abertura da CPI do transporte público foi um pedido da vereadora Michele. O requerimento foi protocolado na Câmara e aceito, por 12 votos, pelos vereadores no dia 24 de agosto.