Em Rio Branco, dois são presos por tráfico com mais de 17 kg de pasta base de cocaína escondidos em carro

A droga, segundo a PRF-AC, seria levada para Porto Velho (RO). Quando o veículo foi parado, os ocupantes apresentaram sinais de nervosismo e não souberam informar o motivo da viagem, os policiais, então, resolveram fazer buscas no veículo e acabaram achando 25 tabletes da droga escondidos em um compartimento na estrutura do carro.

Ainda de acordo com a PRF-AC, foi necessário a ajuda de militares do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que usaram equipamentos especializados para abrir a lataria do veículo de passeio. No total, após ser pesado, foi constatado 17,160 kg do entorpecente.