Rio Branco abre 13 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (20)

Em sete Uraps são aplicadas a dose de reforço em idosos acima dos 70 anos que tenham tomado a 2ª dose há seis meses e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos) que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 28 dias.

Além desses públicos, as equipes de saúde aplicam a 1ª e 2ª dose da Pfizer e da AstraZeneca para quem ainda não se vacinou ou precisa fechar o esquema vacinal nesses mesmo pontos.

Já em outras quatro Uraps, na Policlínica Barral y Barral e no drive-thru, montado em frente ao 7º BEC, é disponibilizada a 2ª dose da AstraZeneca e da CoronaVac.

Os adolescentes precisam ir acompanhados dos pais ou responsável e levar RG ou CPF e cartão do SUS.

Somente antecipação 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.0153.363 doses de vacinas e foram aplicadas 762.347 doses na população até esta segunda-feira (20). Das doses, 510.854 pessoas tomaram a primeira dose, 239.505 a segunda e 11.988 a dose única.