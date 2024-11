Coreia do Norte promete apoiar a Rússia até à “vitória” na Ucrânia | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

O dia 1º de novembro marca a sétima semana de uma greve paralisante de 33 mil operários de fábrica Boeing linhas de produção fora da Carolina do Norte não sindicalizada. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 40%, argumentando que não vêem aumentos salariais há anos.

A fabricante de aviões norte-americana melhorou o condições em sua última oferta na quinta-feira (31 de outubro), na esperança de pôr fim à dolorosa greve que paralisou suas duas principais fábricas.

A agência de notícias AFP informa que a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais Distrito 751 – o sindicato que representa os trabalhadores em greve – endossou a nova oferta e marcou uma votação para segunda-feira. A oferta inclui um aumento salarial de 38% ao longo dos quatro anos do contrato e um bónus de ratificação de 12 mil dólares (11 mil euros), informou a Boeing no seu comunicado de imprensa.

Trabalhadores da fábrica da Boeing estão em greve desde 13 de setembro Imagem: David Ryder/REUTERS

Esta é a quarta oferta feita pela Boeing desde o início de setembro e a terceira na qual os membros foram convidados a votar. A greve está custando à empresa cerca de US$ 50 milhões por dia, segundo a AFP.

Para acalmar os nervos e evitar um rebaixamento da sua classificação de investimento, Boeing começou a levantar cerca de US$ 25 bilhões em capital novo por vender ações para tentar limitar os danos causados ​​pelo dinheiro que está perdendo.

Perdas em abundância

As perdas estão na ordem do dia num ano verdadeiramente terrível para um dos nomes mais orgulhosos da indústria aeroespacial: perda de prestígio, perda de confiança dos clientes e, quase, mais perdas de vidas – depois de evitar por pouco a catástrofe quando um plugue de porta estourou durante um voo do Boeing MAX em janeiro.

Um erro de produção não detectado quase levou à queda do avião Boeing 737-9 da Alaska Airlines Imagem: La Nacion via ZUMA Press/picture Alliance

E as perdas financeiras estão a aumentar mais do que nunca. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa reportou o segundo pior resultado trimestral no seu século e mais de história, marcando um défice de 6 mil milhões de dólares. Isso soma US$ 7,7 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, terminando em cerca de US$ 10 bilhões no vermelho para todo o ano.

As perdas acumuladas da Boeing levaram ao anúncio perdas de emprego de 17.000 trabalhadores — quase um décimo da força de trabalho actual — e uma venda massiva das acções do fabricante de aviões norte-americano, que caíram mais de 40% desde o início do ano.

Para Steven Udvar-Hazy, as dificuldades atuais da Boeing são como um ciclo vicioso sem saída fácil. “A Boeing é um caso trágico. Quase tudo que tocam vira veneno”, disse à DW o empresário bilionário húngaro-americano e presidente executivo da Air Lease Corporation – um dos maiores clientes da Boeing.

Carsten Spohr, presidente-executivo da companhia aérea alemã Lufthansa, disse recentemente a jornalistas que “nunca tinha visto nada parecido em nossa indústria, para ser honesto”.

Greve da Boeing piora problemas de abastecimento da indústria

Não há alternativa para as companhias aéreas, pois estão presas à Boeing ou Airbus para fornecimento de novas aeronaves. A fabricante europeia de aviões Airbus, no entanto, está igualmente esgotada até ao início da década de 2030 e luta contra os seus próprios problemas na cadeia de abastecimento. Além disso, alguns fornecedores de peças mantêm ligações estreitas com os dois maiores fabricantes de aeronaves do mundo e precisam de ambos como clientes.

A greve dos trabalhadores da Boeing está a agravar os problemas de toda a indústria aeroespacial, onde tudo está interligado.

A Boeing tem uma carteira impressionante de mais de 6.000 aeronaves encomendadas, mas ainda não produzidas. A Airbus tem encomendas de mais de 8.600 jatos. Portanto, a Boeing precisa desesperadamente acabar com a greve, e todos, mesmo na Airbus, desejam a sua rápida recuperação. Isto também seria do interesse dos passageiros das companhias aéreas e do ambiente, uma vez que os jactos mais novos e mais ecológicos estão atrasados ​​para substituir os tipos mais antigos e mais sujos, agora mantidos em serviço durante mais tempo do que o natural.

‘Se ele não consegue, acho que ninguém consegue’

Apesar dos problemas, existe um consenso generalizado entre os trabalhadores da Boeing, os analistas da indústria e os concorrentes de que o homem que agora está no comando da Boeing é capaz de dar a volta ao gigante. “Se ele não consegue fazer isso, não creio que alguém consiga”, diz o diário empresarial britânico Tempos Financeiros citou um analista do setor dizendo recentemente.

O novo CEO da Boeing, Kelly Ortberg saiu da semi-aposentadoria em agosto para assumir o cargo de executivo-chefe da fabricante de aviões com sede em Seattle, Washington.

Em 11 de outubro, Ortberg dirigiu-se aos trabalhadores da Boeing com uma avaliação sensata da situação, também expondo seus planos para reverter a sorte: “Claramente, estamos numa encruzilhada: a confiança em nossa empresa diminuiu. Tivemos muitas falhas em nosso desempenho em toda a empresa, o que decepcionou muitos de nossos clientes”, disse ele, acrescentando que também havia oportunidades para a Boeing avançar.

“A carteira de pedidos da nossa empresa é de aproximadamente meio trilhão de dólares. Temos uma base de clientes que nos quer e precisa que tenhamos sucesso. Temos funcionários que estão sedentos por voltar à empresa icônica que conhecem, estabelecendo os padrões para os produtos que nós entregamos”, disse Ortberg.

Um dos primeiros movimentos de Ortberg foi mudar-se da Flórida para Seattle para mostrar fisicamente presença no chão de fábrica Imagem: BOEING/AFP

Ortberg descreveu sua missão como virar “este grande navio na direção certa e restaurar a Boeing à posição de liderança que todos nós conhecemos e queremos”. Mas para ele conseguir isso era necessária uma “mudança cultural fundamental” e uma estabilização dos negócios.

Ele também prometeu que isso não era “apenas conversa fiada, ou compromissos a serem impressos em cartazes e depois amplamente ignorados, como tem sido o caso desde 1997”. Na altura, a Boeing tinha-se fundido com a McDonnell Douglas, mudando o foco da empresa no valor para os accionistas como prioridade absoluta sobre a excelência em engenharia, a causa raiz da crise actual.

Apenas perto do final do seu discurso, Ortberg abordou uma das questões mais decisivas. “A Boeing é uma empresa de aviões e no momento certo no futuro precisaremos desenvolver um novo avião. Mas temos muito trabalho a fazer antes disso”, disse ele.

Sendo avessa ao risco e orientada para a maximização dos lucros, a Boeing carece de inovação de produtos há décadas, especialmente na criação de um sucessor para o seu carro-chefe Boeing 737. O avião voou pela primeira vez em 1967 e ainda hoje é vendido como MAX.

Editado por: Uwe Hessler