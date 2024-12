Coreia do Sul acaba com a lei marcial depois que legisladores a rejeitam – DW – 12/03/2024

O gabinete da Coreia do Sul concordou em acabar com a lei marcial nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, depois de o parlamento controlado pela oposição ter votado contra.

“Há pouco, houve uma exigência da Assembleia Nacional para levantar o estado de emergência e retiramos os militares que foram destacados para operações de lei marcial”, disse o presidente Yoon Suk Yeol num discurso televisionado.

“Aceitaremos o pedido da Assembleia Nacional e levantaremos a lei marcial através da reunião de gabinete”.

Os manifestantes que entraram em confronto com a polícia fora do Parlamento durante a noite aplaudiram o anúncio, gritando “Vencemos!”

Yoon havia declarado a lei marcial em outro discurso televisionado poucas horas antes, no qual acusou a oposição de paralisando o governo e simpatizando com Coréia do Norte. A medida entrou em vigor às 23h, horário local (14h GMT/UTC), de terça-feira.

“Para salvaguardar um liberalismo Coréia do Sul das ameaças representadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e para eliminar elementos anti-Estado… Declaro lei marcial de emergência”, disse Yoon na altura.

A polícia esteve no local do lado de fora do parlamento da Assembleia Nacional, em Seul, logo depois que Yoon declarou a lei marcial, e helicópteros puderam ser vistos pousando no telhado do edifício.

Os militares disseram que a lei marcial “permanecerá em vigor até ser levantada pelo presidente”, segundo relatos da mídia local.

A oposição, bem como o próprio partido de Yoon, instaram-no a reverter a decisão. Enquanto isso, os manifestantes gritavam: “Prenda Yoon Suk Yeol!”

Oposição vota pelo fim da lei marcial

Pouco depois da declaração da lei marcial por Yoon, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma moção declarando-a inválida. Dos seus 300 membros, 190 estiveram presentes.

A equipe da oposição bloqueou as portas para evitar que as tropas saíssem do prédio antes que a votação pudesse ser realizada.

“Dos 190 presentes, 190 a favor, declaro que a resolução que pede o levantamento da lei marcial de emergência foi aprovada”, disse o presidente Woo Won-shik.

A constituição da Coreia do Sul afirma que a lei marcial deve ser levantada quando a maioria no parlamento assim o exigir.

O líder da oposição Lee Jae-myung, que perdeu por pouco para Yoon nas eleições presidenciais de 2022, disse que a implementação da lei marcial era “ilegal e inconstitucional”.

Han Dong-hoon, que atua na administração de Yoon, classificou a decisão como “errada” e prometeu “acabar com o povo”.

O Conselho de Segurança Nacional dos EUA disse estar em contato com Seul e monitorando a situação de perto.

“Os EUA não foram notificados antecipadamente deste anúncio. Estamos seriamente preocupados com os desenvolvimentos que estamos a ver no terreno”, disse o Conselho de Segurança Nacional num comunicado.

O vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, também expressou “grave preocupação”.

Washington posiciona milhares de soldados na Coreia do Sul para se protegerem do seu vizinho do norte.

O que o decreto da lei marcial declarou

O documento que declara a lei marcial afirma que o faz “para proteger a democracia liberal” e para “proteger a segurança do povo”.

Apresentou seis pontos principais e disse que os infratores deles estavam sujeitos a busca, prisão e detenção sem mandado.

Todas as atividades políticas, desde o parlamento aos conselhos locais e às manifestações públicas, foram proibidas.

Quaisquer atos “que neguem ou tentem derrubar o sistema democrático liberal são proibidos, e são proibidas notícias falsas, manipulação da opinião pública e propaganda falsa”.

Todos os meios de comunicação e publicações estavam sujeitos ao controle do comando da lei marcial.

Greves, paralisações de trabalho e “comícios que incitam ao caos social” foram proibidos.

Todo e qualquer pessoal médico em greve ou que tenha abandonado a área médica deve retornar ao trabalho.

Por fim, o documento afirmava que “cidadãos comuns inocentes, excluindo as forças antiestatais e outras forças subversivas, estarão sujeitos a medidas para minimizar os inconvenientes na sua vida quotidiana”.

A constituição da Coreia do Sul afirma que o presidente pode declarar a lei marcial durante “tempos de guerra, situações semelhantes a guerra ou outros estados de emergência nacionais comparáveis”.

Orçamento estagnado enquanto oposição detém maioria parlamentar

O Partido Democrata, da oposição, tem maioria no Parlamento e é portanto capaz de frustrar os planos de Yoon para o orçamento do próximo ano na Coreia do Sul.

Os legisladores da oposição deram na semana passada luz verde a um plano orçamental reduzido através de uma comissão parlamentar.

“A nossa Assembleia Nacional tornou-se um refúgio para criminosos, um covil de ditadura legislativa que procura paralisar os sistemas judiciais e administrativos e derrubar a nossa ordem democrática liberal”, disse Yoon.

O presidente acusou os legisladores da oposição de cortarem “todos os orçamentos essenciais para as funções centrais do país, como o combate aos crimes de drogas e a manutenção da segurança pública… transformando o país num paraíso de drogas e num estado de caos na segurança pública”.

Yoon: A oposição é ‘anti-Estado’ e quer ‘derrubar o regime’

Yoon passou a rotular a oposição, que detém a maioria parlamentar, como “forças anti-estatais com a intenção de derrubar o regime” e descreveu a sua decisão de impor a lei marcial como “inevitável”.

Entretanto, o presidente também tem rejeitado os pedidos de investigações independentes sobre os escândalos que envolvem a sua esposa e altos funcionários, atraindo duras repreensões dos seus rivais políticos.

A decisão de terça-feira de Yoon, que assumiu o cargo em 2022, mas viu seu índice de aprovação cair nos últimos meses, enviou ondas de choque por todo o país, que teve uma série de líderes autoritários no início de sua história, mas é considerado democrático desde a década de 1980.

Natalia Slavney, analista de pesquisa do site 38 North do Stimson Center, que se concentra em assuntos coreanos, disse que a declaração de lei marcial de Yoon foi “um sério retrocesso da democracia na Coreia do Sul” que seguiu uma “tendência preocupante de abuso” sob sua liderança.

A Coreia do Sul “tem uma história robusta de pluralismo político e não é estranha a protestos em massa e impeachments rápidos”, acrescentou Slavney.

A notícia viu o won coreano cair drasticamente em relação ao dólar americano.

