Coronavírus faz mais 11 vítimas e deixa 273 novos contaminados no Acre

O alto índice de proliferação do novo coronavírus nos 22 municípios do Acre continua fazendo centenas de novos contaminados diariamente. Nesta quinta-feira, 11, o Estado confirma mais 273 infectados. Além disso, mais 11 mortes foram confirmadas pelo boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta quinta.

Agora, o total de óbitos decorrentes de complicações da Covid-19 no Acre é de 1.094. A faixa etária das mortes confirmadas nesta quinta varia de 46 a 92 anos, sendo a maioria do sexo masculino e morador de Rio Branco. Também foram registradas mortes no boletim de hoje nas cidades: Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Acrelândia e Feijó.

Dos 273 casos de infecção por coronavírus confirmados pela Sesacre nesta quinta, 137 casos foram examinados por RT-PCR e 136 em testes rápidos. O número de infectados saltou de 61.121 para 61.394 nas últimas 24 horas.

A faixa etária média de pacientes que constam nesses leitos atualmente baixou significativamente. O cenário atual não coloca somente os idosos acima dos 70 em presença massiva nas UTIs, mas pessoas de, 22, 37, 39 e 40 anos. Ao menos ¼ dos internados na UTI de Covid-19 hoje têm essa média de idade.

Desde que começou a ser contabilizada, em 17 de julho de 2020, a evolução da taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 no país mostra o agravamento da situação no Estado do Acre. Desde o dia 1º de fevereiro de 2021, o Acre está na situação mais crítica (fase vermelha) da ocupação de adultos em UTIs por complicações da doença.

Até o momento, o Acre registra 165.878 notificações de contaminação pela doença, sendo que 103.703 casos foram descartados e 781 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 51.797 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 360 pessoas seguem internadas.