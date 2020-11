Corpo de adolescente é encontrado em matagal de Mâncio Lima com sinais de facadas

O corpo da adolescente identificada como Ana Clara, morta com pelo menos quatro facadas, foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 4, em um matagal no bairro Bandeirantes, situado na cidade de Mâncio Lima. A garota teria 14 anos de idade.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e levou o corpo para Cruzeiro do Sul, onde será periciado.

Segundo testemunhas, ela havia saído pra jogar bola com um homem de motocicleta. O delegado José Obetânio não confirmou se o caso trata-se de feminicídio, mas disse que o caso está sendo apurado.