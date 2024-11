Correios fazem mutirão de dívidas com até 99% de desconto – 05/11/2024 – Mercado

Júlia Galvão



Consumidores podem renegociar suas dívidas em qualquer agência dos Correios até o dia 29 de novembro, com até 99% de desconto. Mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos participam.

A ação, que começou nesta segunda-feira (4), é promovida em parceria com a Serasa. Não há cobrança de taxas adicionais. Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios por meio deste link.

As dívidas também podem ser renegociadas no mutirão de bancos promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), que acontece até o dia 30 de novembro. A iniciativa, que começou na última sexta-feira (1º), tem a participação do BC (Banco Central), da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e dos Procons de todo o país.

“Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros”, afirma Alice Maciel, gerente da Serasa, em nota.

Os consumidores poderão escolher a data de vencimento e a quantidade de parcelas, conforme a negociação.

Até esta quarta-feira (6), especialistas em finanças pessoais também estarão em agências das 27 capitais do país para incentivar o combate às dívidas.

COMO LIMPAR O NOME NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS?

Encontre a agência dos Correios mais próxima;

Vá até o local com CPF e documento oficial com foto;

No balcão de atendimento, peça pelo serviço da Serasa Limpa Nome;

Consulte suas dívidas e feche o acordo para receber o boleto de quitação da dívida;

Faça o pagamento e aguarde a baixa da dívida em até cinco dias.

NEGOCIAÇÃO NO MUTIRÃO DE BANCOS

O mutirão dos bancos oferece parcelamentos, descontos no valor do débito ou em taxas de juros para refinanciamento. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades, desde que estejam em atraso e não tenham bens dados como garantia, nem sejam débitos prescritos.

Os bancos participantes podem ser consultados por meio deste link e as dívidas podem ser verificadas no sistema no BC neste link.

As negociações poderão ser feitas diretamente com a instituição credora em seus canais oficiais, ou pelo portal ConsumidorGovBr. Para fazer o processo pelo site do gov.br é preciso que a conta tenha nível de segurança prata ou ouro.