Americanos vão às urnas com eleição histórica no fio da navalha | Eleições dos EUA 2024

David Smith in Pittsburgh, Pennsylvania



O dia das eleições chegou na América, com dezenas de milhões de eleitores prontos para ir às urnas na terça-feira em um dos mais próximo e mais consequentel concursos na história moderna dos EUA.

A democrata Kamala Harris e seu oponente republicano, Donald Trump, parecem travados em uma disputa acirrada, quase sem luz do dia entre os dois. pesquisas de opinião nacionais que mal se moveram em semanas.

Nos sete estados decisivos cruciais – Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Arizona, Nevada, Geórgia e Carolina do Norte – o quadro era o mesmo. As sondagens recentes não conseguiram discernir um padrão claro ou uma vantagem para Harris ou Trump neste campo de batalha eleitoral, embora a maioria dos especialistas concorde que quem quer que ganhe no estado da Pensilvânia, no Cinturão de Ferrugem, provavelmente terá uma vantagem clara.

“Se vencermos na Pensilvânia, ganharemos toda a bola de cera”, disse Trump, 78 anos, num comício em Reading, no sudeste do estado, durante um último dia frenético de campanha no estado. Mais tarde, em Pittsburgh, ele enquadrou a eleição como uma escolha entre “uma era de ouro da América” se ele retornar à Casa Branca ou “mais quatro anos de miséria, fracasso e desastre” sob Harris.

Harris, de 60 anos, passou toda a segunda-feira na Pensilvânia e terminou na Filadélfia, onde se juntou à cantora Lady Gaga e à personalidade de TV Oprah Winfrey, que alertou sobre a ameaça que Trump representa para a democracia. “Não podemos ficar de fora dessa”, disse Winfrey. “Se não comparecermos amanhã, é perfeitamente possível que não tenhamos a oportunidade de votar novamente.”

São os estados indecisos que decidirão a eleiçãoporque no complexo sistema político americano, o resultado é decidido não pelo voto popular nacional, mas por um colégio eleitoral no qual o número de eleitores de cada estado é avaliado aproximadamente pelo tamanho da sua população. Cada candidato precisa de 270 votos no colégio eleitoral para conquistar a vitória, e o campo de batalha é formado pelos estados onde as pesquisas indicam que um estado pode seguir qualquer caminho.

Mais do que 78 milhões de votos antecipados foram lançados, mas o resultado pode não ser conhecido rapidamente. Com as sondagens tão apertadas, é pouco provável que os resultados completos nos cruciais estados indecisos estejam disponíveis na noite de terça-feira e podem nem surgir na quarta-feira, deixando os EUA e o resto do mundo em dúvida sobre quem poderá emergir como o próximo presidente dos EUA.

As eleições põem fim a uma campanha eleitoral notável e, em muitos aspectos, sem precedentes, que dividiu profundamente a sociedade americana e aumentou os níveis de stress de muitos dos seus cidadãos no meio de avisos de agitação civil, especialmente num cenário em que Harris vence e Trump contesta o resultado.

Harris centrou consistentemente a sua campanha na ameaça autocrática que Trump representa. Em seu último grande evento exclusivo, Harris organizou uma manifestação de 75.000 apoiadores na Ellipse em Washington – o local onde Trump ajudou a encorajar os seus apoiantes a atacar o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

“No primeiro dia, se for eleito, Donald Trump entraria naquele escritório com uma lista de inimigos. Quando eleito, entrarei com uma lista de tarefas cheia de prioridades sobre o que farei pelo povo americano”, disse Harris à multidão.

A campanha de Harris tentou representar uma virada de página sobre a era Trump e a ameaça de seu retorno à Casa Branca. Ela reconheceu que chamar Trump de fascista é um reflexo justo das suas crenças políticas e das intenções do seu movimento, ao mesmo tempo que insiste que representa uma escolha que servirá todos os lados da paisagem política profundamente fraturada da América.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para The Stakes – Edição Eleitoral dos EUA The Guardian guia você através do caos de uma eleição presidencial de enorme importância Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Enquanto isso, Trump conduziu uma campanha alimentada por uma sentimento de profunda mágoatanto pessoais, nas suas dificuldades jurídicas, como na percepção entre muitos dos seus apoiantes de uma América enferma que está sob a ameaça dos Democratas. Esse sentimento de vitimização tem sido alimentado por mentiras e teorias da conspiração que pintaram Biden e Harris infundadamente como figuras de extrema esquerda que destruíram a economia americana com uma inflação elevada e uma obsessão por políticas de identidade.

Trump também colocou a imigração e a segurança das fronteiras no centro da sua campanha, pintando um quadro da América como invadida pela criminalidade causada pela imigração ilegal, que muitas vezes se transformou em racismo e fomento do medo. Ele se referiu aos imigrantes indocumentados como “animais” com “genes ruins” que são “envenenando o sangue do nosso país”.

As enormes divisões entre as duas campanhas e a linguagem utilizada pelos candidatos – especialmente Trump e seus aliados – levaram a medos da violência ou agitação à medida que o dia da votação termina e especialmente à medida que a contagem avança. Na véspera do dia das eleições, urnas usadas para votação antecipada foram destruídas em vários estados dos EUA.

Ao mesmo tempo, porém, foi o próprio Trump quem foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha. Em um comício na Pensilvânia, a bala de um assassino atingiu sua orelha e num campo de golfe na Flórida, um homem armado estava à espreita para uma emboscada, apenas para ser frustrado por um agente do Serviço Secreto com olhos de águia antes que pudesse abrir fogo. Nenhum dos atiradores parecia coerentemente motivado politicamente ou definitivamente alinhado com um lado ou outro.