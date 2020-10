COVID-19: caso de americano com 2ª vez mais grave levanta questões sobre imunidade

Respostas mais claras devem surgir agora que diversos países estão enfrentando uma segunda onda da doença.

Outra possibilidade é que a resposta inicial do sistema imunológico pode ter piorado a segunda infecção. Esse tipo de situação já ocorreu com doenças como a dengue , quando a resposta a uma cepa do vírus da dengue pode causar problemas se houver infecção por outra cepa.

Paul Hunter, professor da faculdade de medicina da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, afirma que o estudo acerca do caso de reinfecção nos EUA é “bastante preocupante” por causa do pequeno intervalo de tempo entre as duas infecções, e por causa da severidade da segunda.

“Dado o fato de que até agora mais de 37 milhões de pessoas já tiveram a infecção, seria de se esperar que tivéssemos ouvido falar de muitos outros incidentes se essas reinfecções precoces com doença grave fossem comuns.”