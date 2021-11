Criança de 8 anos é atacada por trio de pitbulls e vai parar no PS

Uma criança de 8 anos foi atacada por três cachorros da raça Pit Bull na manhã desta sexta-feira, 05, em uma residência localizada na rua 11 de março, no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas à reportagem do ac24horas, a criança estava no quintal de sua casa, que tem um portão de acesso pra casa de sua tia, quando foi atacada por três Pitbulls. Os cachorros só cessaram as mordidas após familiares intervir.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do SAMU, o menino sofreu mais de 20 mordidas na região da cabeça, face, orelha, braços, costas, pernas e nariz e encontra-se em estado de saúde estável, porém, provavelmente fará um cirurgia na orelha.

Dentro da ambulância, o pequenino mesmo ferido, chegou a relatar aos paramédicos do SAMU que estava trabalhando e que ama seus pais.

“Se eu morrer quero que diga pra minha mãe que estou trabalhando e que a amo muito, diz também pro meu pai que estar na colônia que ele é o melhor pai do mundo”. “Foi de cortar o coração”, disse o paramédico do Samu, ao ver a criança naquela situação.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será investigado pela Polícia Civil.