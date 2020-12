Criminosos invadem residência e ferem jovem que com um tiro na Baixada da Sobral

O morador do bairro Belo Jardim, Daniel da Silva Vieira, de 21 anos, foi feito refém e ferido com um tiro na tarde deste domingo, 6, em uma residência localizada na rua Projetada, no residencial Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Daniel foi passar o final de semana juntamente com sua esposa na casa de seu sogro, no residencial Carandá, quando homens não identificados, membros da facção local, invadiram a casa, renderam toda a família e tomaram o celular de Daniel para saber se a vítima era membro da organização criminosa rival.

Ao visualizarem o celular de Daniel em busca de fotos e informações que o comprometesse, a vítima reagiu e tentou fugir correndo e foi ferido com um tiro no pescoço. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Daniel ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Guilherme Piassa, o estado de saúde do paciente é grave e há possibilidade de Daniel ficar tetraplégico.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).