Criminosos roubam caminhonete em Boca do Acre e são presos a caminho da Bolívia

Durante mais uma etapa da Operação Hórus, policiais do Grupo Especial de Fronteira, GEFRON, conseguiram impedir o roubo de uma caminhonete furtada na cidade amazonense de Boca do Acre, distante 200 km de Rio Branco, na madrugada desta terça-feira (12).

Os militares realizavam abordagem de veículos entre as cidades de Senador Guiomard e Capixaba quando se aproximou uma caminhonete modelo Triton. Nela estava apenas o motorista. Abordado, o condutor caiu em contradição ao ser questionado pelos militares que logo descobriram se tratar de um roubo. O veículo está registrado no nome de um empresário e foi furtado da residência da família no ramal do Monte, em Boca do Acre, confessou o criminoso.

O motorista decidiu colaborar com a polícia e revelou ainda que receberia R$ 1 mil para entregar o carro a dois homens que aguardavam em Capixaba. Os policiais assumiram a direção da caminhonete e seguiram até o local indicado onde apenas um comparsa aguardava em uma moto. O bandido foi surpreendido e preso.

O delegado Rêmulo Diniz, que comandou a operação, fez contato com a polícia em Boca do Acre, para irem até a residência da família, onde estavam em poder dos assaltantes até que o veículo cruzasse a fronteira do Brasil com a Bolívia. Os presos foram levados para a Delegacia da cidade e o veículo apreendido para ser entregue ao proprietário.

A ação do GEFRON alcança uma das metas do Plano Estadual de Segurança Pública, que é reduzir o roubo de veículos levados para a Bolívia.