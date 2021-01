Polícia cumpre mandado e prende criminoso que aterrorizava vizinhança no Belo Jardim

Uma ação de cumprimento de mandado de prisão expedido pela 1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, executado pelos policiais civis da Delegacia da 2º Regional na manhã desta terça-feira, 12, resultou na prisão de I.P.F, de 24 anos, acusado de crime contra a vida. A prisão ocorreu na rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Cidade Nova, 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo a polícia, contra o criminoso pesa uma acusação por tentativa de homicídio ocorrido no dia 26 de setembro de 2020 no ramal Belo Jardim, km 2,5 na zona rural da capital. O mesmo tentou contra a vida de V.C.P.

De acordo com a investigação, o suspeito já possui histórico de violência e responde por outros homicídios tentados e por aterrorizar a vizinhança. Por onde o criminoso passava, era temido por todos, por suas ameaças, roubos e furtos.

O acusado foi encaminhado a delegacia da 2º Regional para procedimento praxe e será colocado à disposição da justiça.

Com informações da Ascom/Policia Civil