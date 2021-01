Xapuri registra 39 casos de Covid-19 nesta segunda-feira e ultrapassa duas mil infecções

Neste início de ano, os números da Covid-19 em Xapuri retornaram aos patamares do momento mais crítico da pandemia no município, que se deu nos meses de julho e agosto do ano passado.

Nesta segunda-feira, 11, foram confirmados mais 39 casos, levando o número de infecções para 2.006, no total contabilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Os dados mais atualizados ainda não constam no Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que ainda mostra o município com 1.915 casos confirmados.

Pela evolução das confirmações dos últimos dias, Xapuri deve se tornar o município de maior incidência de Covid-19 no Acre ainda nesta semana, ultrapassando Assis Brasil.

Até o momento, Assis Brasil tem incidência de 10.273,7/100.000 habitantes e Xapuri 9.910,5. No Acre, a taxa de incidência da Covid-19 é 4.957,3 casos por 100.000 habitantes.

Xapuri ainda tem 18 casos em análise, 120 pessoas monitoradas como casos suspeitos, 2 internações, 15 óbitos por complicações da doença e 1.666 pacientes recuperados.

Impactos

O agravamento da pandemia do novo coronavírus em Xapuri ocasionou a suspensão de grande parte da Festa de São Sebastião, padroeiro da cidade.

A programação do evento neste ano será restrita a poucas atividades, sendo excluída praticamente toda a parte comercial e a procissão do dia 20 de janeiro.

Dengue

O começo de 2021 começou com muita apreensão por parte das autoridades em saúde em decorrência de um surto de dengue que se posicionou paralelamente à Covid-19.

O “cruzamento” das duas epidemias tem causado grandes transtornos à população e às equipes de saúde, assim como tem afetado fortemente a frágil estrutura de atendimentos.

O agravamento das duas situações tem lotado os hospitais de Xapuri e Brasiléia, produzindo uma sobrecarga de trabalho sobre os servidores em razão do afastamento de outros.