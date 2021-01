Mulher morre ao receber descarga elétrica em área alagada de Cruzeiro do Sul

Maria das Graças Marques, 32 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 11, enquanto puxava água do Rio Juruá com um mergulhão na localidade Olivença, situada na cidade de Cruzeiro do Sul. A mulher escorregou, caiu em cima do fio do equipamento dentro do manancial, recebeu descarga elétrica e morreu não resistiu.

Como o Ramal da Preguiça está submerso, Maria das Graças foi levada pela família de canoa até o Porto do Abrão, onde foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que fez tentativas de reanimar a vítima, que acabou morrendo. Em seguida, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) retirou o corpo do local.

A mulher deixa três filhos ainda crianças. Neste final de semana, com a nova subida do nível das águas do Rio Juruá, a Energisa anunciou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em localidades atingidas pelas águas do Rio Juruá. Ainda não há informações sobre o motivo desta parte da Comunidade Olivença estar com energia elétrica, apesar do Rio Juruá ter alcançado 13,30 metros nesta segunda-feira.

Segundo a Defesa Civil, quando o manancial alcança 13 metros, a Energisa tem que iniciar a avaliação constante da necessidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Assessoria de Comunicação da Energisa ainda não se manifestou sobre o assunto.