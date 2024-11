Crise climática é responsável por dezenas de ondas de calor ‘impossíveis’, revelam estudos | Crise climática

Damian Carrington Environment editor



Pelo menos 24 ondas de calor anteriormente impossíveis atingiram comunidades em todo o planeta, revelou uma nova avaliação, que fornece provas contundentes de como o aquecimento global causado pelo homem está a sobrecarregar condições meteorológicas extremas.

As ondas de calor impossíveis ceifaram vidas em toda a América do Norte, Europa e Ásia, e análises científicas mostram que teriam praticamente zero probabilidades de acontecer sem o calor extra retido pelas emissões de combustíveis fósseis.

Outros estudos avaliaram até que ponto o aquecimento global piorou as consequências das condições meteorológicas extremas, com resultados chocantes. Milhões de pessoas e muitos milhares de bebés recém-nascidos não teriam morrido prematuramente sem o calor extra causado pelo homem, de acordo com as estimativas.

No total, estudos que calculam o papel da crise climática no que hoje são catástrofes não naturais mostram que 550 ondas de calor, inundações, tempestades, secas e incêndios florestais se tornaram significativamente mais graves ou mais frequentes devido ao aquecimento global. Contudo, esta lista de sofrimento é apenas um vislumbre do verdadeiro dano. A maioria dos eventos climáticos extremos não foi analisada pelos cientistas.

Pessoas descansam debaixo de uma ponte para evitar o calor escaldante em Delhi, na Índia, em maio de 2022. Fotografia: Rajat Gupta/EPA

A nova base de dados de centenas de estudos que analisam o papel do aquecimento global em condições meteorológicas extremas foi compilado pelo site Carbon Brief e compartilhado com o Guardião. É a única avaliação abrangente e fornece provas contundentes de que a emergência climática já existe hoje, ceifando vidas e meios de subsistência em todos os cantos do mundo.

Os estudos examinaram os impactos resultantes de cerca de 1,3ºC de aquecimento global até à data. A perspectiva de 2,5°C a 3,0°C, que é onde o o mundo está indoé portanto catastrófico, alertam os cientistas. Instam as nações do mundo reunidas na cimeira climática da Cop29 no Azerbaijão a realizarem cortes profundos e rápidos nas emissões de carbono e a financiarem a protecção desesperadamente necessária a muitas comunidades contra desastres climáticos agora inevitáveis.

Ativistas ambientais protestam para exortar os líderes mundiais a se comprometerem com um forte acordo de financiamento climático durante a conferência Cop29, em Baku, no Azerbaijão. Fotografia: Maxim Shemetov/Reuters

A ciência que determina o papel do aquecimento global em eventos climáticos extremos é chamada de atribuição. Nos seus primórdios, há mais de uma década, a influência relativamente subtil detectada foi comparada à descoberta de impressões digitais das alterações climáticas. Hoje, a influência é tão óbvia que os investigadores são como testemunhas oculares de um crime.

“Alguns dizem que os cientistas do clima não deveriam pintar um quadro de desgraça e tristeza. Mas somos humanos, temos sentimentos, temos filhos”, disse a Dra. Joyce Kimutai, do Imperial College London, Reino Unido, parte do Atribuição do Clima Mundial grupo e um conselheiro da delegação Cop29 do Quénia.

“O papel crescente das alterações climáticas na intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos é definitivamente preocupante”, disse ela. “E se isso continuar será realmente difícil para todos. A crise climática não discrimina a forma como afecta as pessoas. Está atingindo todas as partes do mundo.”

Kimutai disse que os estudos de atribuição mostram a “necessidade crítica” de um enorme aumento no financiamento para proteger as pessoas de condições climáticas extremas, especialmente as comunidades já vulneráveis ​​a ondas de calor, inundações e tempestades. Ela disse que os níveis de financiamento eram “surpreendente e dolorosamente insignificantes em comparação com as necessidades”. Entregar pelo menos um trilhão de dólares em financiamento é uma tarefa fundamental para os negociadores em Cop29 no Azerbaijão.

“O simples peso desta evidência reforça o impacto que o aquecimento causado pelo homem está a ter hoje – e não num ponto distante no futuro”, disse Robert McSweeney, da Carbon Brief, que compilou a base de dados.

As pessoas olham para os danos causados ​​pelas inundações inesperadas em Derna, no leste da Líbia, em setembro de 2023. Fotografia: AFP/Getty Images

Os impossíveis

Os eventos climáticos extremos impossíveis, ou seja, aqueles com uma probabilidade cada vez menor de ocorrerem sem a turboalimentação do aquecimento global causado pelo homem, são particularmente impressionantes.

Eles mostram que a queima de combustíveis fósseis alterou o clima de forma tão dramática que as ondas de calor estão a atingir as comunidades com uma severidade e uma frequência nunca vistas durante todo o desenvolvimento da civilização humana nos últimos 5.000 anos. É um mundo novo, para o qual cidades, hospitais, estradas e fazendas não estão preparadas, e um mundo que fica cada dia mais perigoso à medida que as emissões de carbono continuam para ser bombeado para a atmosfera.

Militares estão próximos à ravina El Poyo, no município de Picanya, em Valência, atingido pelas enchentes. Fotografia: Villar López/EPA

Nenhum lugar é seguro. Nos últimos dois anos, um calor anteriormente impossível atingiu o Mediterrâneo para Tailândiae a partir do Filipinas às populações altamente vulneráveisSahel na África no final do Ramadã. Nos dois anos anteriores, ambos América do Norte e Europa sufocado em um calor sem precedentes, junto com Coréia do Sul e até mesmo o gelado Planalto tibetano.

A trilha de terra impossivelmente arrasada se estende ainda mais atrás: China e Rússia e o Ártico – onde uma cidade registrou 38ºC – em 2020, Europa novamente em 2019 e partes do hemisfério norte em 2018.

O mais antigo registrado ondas de calor impossíveis eram em 2016quando na verdade o calor planeta inteiro então suportado não poderia ter ocorrido sem o aquecimento global. Os oceanos também sofreram, com ondas de calor marinhas impossíveis de atingir Mar da Tasmânia, nordeste do Pacífico e Oceano Ártico nos últimos anos.

Muitos outros eventos extremos tornaram-se muito mais prováveis, sobrecarregando fortemente os dados meteorológicos. O calor sufocante em norte da Índia e Paquistão em maio de 2022 foi 100 vezes mais provável, assim como as chuvas torrenciais que causaram inundações terríveis na Líbia em setembro de 2023 e o Seca na bacia do rio Amazonas em 2023.

As consequências

Os cientistas de atribuição não estão mais apenas analisando os eventos climáticos extremos em si, mas também tornando tangível o custo humano, estimando quanto dos danos causados ​​teriam sido evitados se a queima de combustíveis fósseis não tivesse aquecido o mundo.

Um estudo descobriu que um em cada três recém-nascidos que morreu devido ao calor, teriam sobrevivido se o aquecimento global não tivesse empurrado as temperaturas para além dos limites normais – ou seja, cerca de 10.000 bebés perdidos por ano. O estudo avaliou países de rendimento baixo e médio entre 2001 e 2019.

Outro estudo de mortes relacionadas ao calor no verão de 1991 a 2018 também encontraram um impacto mortal do aquecimento global nos 43 países avaliados. Extrapolar estas descobertas para um número global não é simples, mas uma estimativa aproximada dada pelos cientistas é de mais de 100.000 mortes por ano. Ao longo das duas décadas, isso implica um custo de milhões de vidas devido à crise climática.

A água flui para os bairros devido à tempestade tropical Harvey em Houston, Texas, em agosto de 2017. Fotografia: David J Phillip/AP

A sobrecarga mortal de condições meteorológicas extremas não é nova – existe há pelo menos 20 anos, em grande parte sem ser detectada. Mas mais do que 1.000 pessoas que morreram prematuramente no Reino Unido, durante a onda de calor de 2003, teria sobrevivido sem o aquecimento global.

Mais recentemente, o aumento da intensidade do furacão Maria de 2017alimentada pelas alterações climáticas, foi a causa de 3.700 mortes em Porto Rico, enquanto 13.000 pessoas não teriam sido forçados a sair de suas casas pelo ciclone tropical Idai em Moçambique em 2019 sem aquecimento global.

O aquecimento global está destruindo casas e também vidas. O furacão Harvey iria não ter inundado 30%-50% das propriedades dos EUA que submergiu em 2017 sem aquecimento global.



Um homem caminha em meio à destruição em uma rua em 23 de setembro de 2017 em Roseau, na ilha caribenha de Dominica, após a passagem do furacão Maria. Fotografia: Cedrick Isham Calvados/AFP/Getty Images

Elevou os preços da destruição dos furacões em bilhões de dólares, como Furacão Sandy nos EUA em 2012 e Tufão Hagabis no Japão em 2019. Quatro grandes inundações no Reino Unido teria causado apenas metade dos 18 mil milhões de dólares em edifícios destruídos, não fossem as alterações climáticas causadas pelo homem.

Somando-se a esta litania de destruição está o perda de colheitas nos EUA e África Australsendo o aquecimento global responsável por retirar milhares de milhões de dólares de alimentos da mesa das pessoas. Está também a mudar os acontecimentos culturais, desempenhando um papel importante na floração precoce das famosas cerejeiras em Kyoto, Japão, a data mais antiga em mais de 1.200 anos de registros.

Os detalhes

Os 744 estudos de atribuição recolhidos pela Carbon Brief utilizaram dados meteorológicos para comparar eventos extremos no clima aquecido de hoje com os mesmos eventos em modelos informáticos do clima que existiam antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. Esta comparação permite aos cientistas calcular quão mais provável e grave era o evento extremo hoje, revelando o papel do aquecimento global causado pelo homem no agravamento do evento.

Três quartos das análises de fenómenos meteorológicos extremos revelaram que o aquecimento global os tornou mais graves ou mais prováveis ​​de ocorrer. Outros 9% tornaram-se menos prováveis, como seria de esperar, uma vez que se tratava principalmente de eventos extremos de frio e neve. Os restantes não encontraram qualquer influência discernível do aquecimento global ou foram inconclusivos, em parte devido à falta de dados suficientes. A análise inclui estudos publicados até o final de setembro de 2024.

Grandes partes do mundo, fora da Europa, América do Norte e China, têm sido pouco estudadas por cientistas de atribuição, deixando os verdadeiros impactos da crise climática subnotificados. Os problemas incluem a falta de dados meteorológicos de longo prazo e de capacidade científica. Existem particularmente poucos no Médio Oriente e no Norte de África, apesar destas regiões estarem entre as mais atingidas e entre as maiores produtoras de combustíveis fósseis.