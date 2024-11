Natalia Beauty na CasaFolha: cobro R$ 12.500 a sobrancelha – 17/11/2024 – Poder

Uirá Machado



Natalia Beauty começou a fazer sobrancelhas por acaso há menos de dez anos, quando uma profissional da clínica de estética onde ela trabalhava se demitiu e deixou para trás dezenas de clientes com serviços pendentes. Eram retoques de micropigmentação, algo que mais ninguém no local sabia fazer.

O primeiro impulso da clínica foi devolver o dinheiro, mas Natalia propôs um caminho diferente: por que ela própria não fazia um curso rápido para aprender o básico e evitar o desfalque de caixa? Ela cuidava da parte gerencial, então não parecia uma grande ideia —só que ninguém teve uma melhor.

“Da vontade de resolver um problema, eu abri a porta da maior oportunidade da minha vida. Eu falo isso para todo mundo: as maiores oportunidades geralmente estão nos problemas que ninguém quer resolver”, afirma na CasaFolha, a plataforma de streaming com cursos exclusivos recém-lançada pelo jornal.

Seu serviço, de acordo com ela própria, era ruim naquela época; mas, apostando no bom atendimento, ela conseguiu fazer com que as clientes voltassem e ainda indicassem amigas.

A experiência deu tão certo que, em pouco tempo, Natalia abriu seu próprio negócio, lidou com dívidas pessoais de quase R$ 100 mil e se tornou um dos principais nomes do setor de beleza no Brasil —a ponto de, hoje em dia, cobrar R$ 12.500 para fazer sobrancelha.

“O meu tempo para atendimento é mais escasso, então a minha hora ficou mais cara”, diz em seu curso na CasaFolha, acrescentando que, de fato, fazer a sobrancelha não vale tudo isso.

“Mas as pessoas pagam R$ 12.500 para estar comigo uma hora e meia, para me perguntar sobre a empresa delas, para pedir conselho sobre os próximos passos. [A pessoa paga] para depois falar que foi atendida não pela equipe da Natalia, mas pela Natalia. Porque gera um certo status. Então as pessoas compram o acesso”, explica.

“Quem paga para fazer comigo —e tem fila de espera— é quem quer esse além da sobrancelha: quer entender como eu construí a minha marca, quer dicas de rede social. Se a gente parar para pensar, é uma mentoria individual de uma hora e meia, e a pessoa ainda sai mais bonita.”

Fundadora do Natalia Beauty Group, que hoje reúne 14 empresas com atuação em todo o Brasil e no exterior, ela dedica parte de suas aulas na CasaFolha a ensinar diversas técnicas que utiliza em seus negócios para fidelizar clientes e conquistar mercados —incluindo maneiras de crescer nas redes sociais, onde ela tem mais de 11 milhões de seguidores.

O curso completo está disponível para assinantes em casafolhasp.com.br. Com desconto de 67% no lançamento, o plano anual sai por R$ 19,90 por mês (R$ 59,90 sem a promoção) e inclui acesso ilimitado a todas as notícias da Folha no site e no aplicativo para celular e tablet.

Quem já é assinante do jornal não precisa de uma nova assinatura; basta fazer o upgrade em condições especiais em casafolhasp.com.br/upgrade.

A plataforma já conta com aulas de 12 grandes personalidades. Há nomes como a Monja Coen, que ensina meditação, o ex-ministro Pedro Malan, que fala sobre análise econômica, e Bruno Gualano, professor da USP que explica o que de fato funciona para emagrecer e o que a ciência sabe sobre alimentação e exercícios físicos.

Além disso, novos conteúdos são incluídos todos os meses. Na próxima quinta-feira (21), por exemplo, será a estreia do curso “A arte de contar histórias”, comandado por José Padilha, diretor e roteirista de sucessos como o filme “Tropa de Elite” e a série “Narcos”, da Netflix.

As lições do cineasta vão inaugurar uma nova jornada na CasaFolha, chamada “Comunicação e Criatividade”; as de Natalia Beauty integram o núcleo intitulado “Dinheiro e Carreira”, voltado para temas como liderança e empreendedorismo.

“Nesse curso, eu vou contar para vocês qual foi o diferencial para, em sete anos, eu sair de um cenário de muitas dívidas para um ecossistema, um império milionário na área da beleza e outras áreas que já estamos acoplando dentro do grupo”, diz a empresária, que é colunista da Folha.

Uma das primeiras lições que ela passa é um dos primeiros ensinamentos que aprendeu no mundo dos negócios: bom atendimento faz toda a diferença.

Natalia leva essa teoria às últimas consequências. Por exemplo, em sua clínica na avenida Rebouças, em São Paulo, busca maneiras variadas de despertar sensações positivas nos clientes, no que ela chama de marketing dos cinco sentidos.

A visão ela ativa com a fachada cheia de rosas; o olfato, com essência relaxante no ambiente; o paladar, com um capuccino de nutella e bolos caseiros; a audição, com playlists pensadas para cada dia da semana; e o tato, com abraços e massagens.

“Quando a gente ativa os cinco sentidos do cliente, a gente desperta o sexto sentido dele, que é inconsciente: ele se apaixona por você e se torna um ‘brand lover’, que é um apaixonado pela sua marca.”

A empresária afirma que, ao gerar memórias afetivas positivas, ela aumenta a chance de um cliente se lembrar de sua marca e de recomendar sua clínica a outras pessoas. E, para voltar aos R$ 12.500 da sobrancelha, também aumenta o preço de seus próprios serviços.

“Realmente, é chocante”, diz Natalia. “Mas gente, de verdade: não é sobre sobrancelha; é o valor que eu gerei em torno da marca.”

