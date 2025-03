Crise do governo desafia os órgãos democráticos – DW – 12/03/2025

Um porta -voz do presidente da RDC, Felix Tshisekedi, disse à Agência de Notícias à Reuters que eles haviam recebido um convite de Angola para as negociações.

O governo da República Democrática do Congo e o Ruanda M23 rebeldes Avançará as negociações na próxima semana, anunciou o mediador Angola.

Um comunicado do escritório do presidente João Lourenco disse na quarta -feira que as duas partes começariam “negociações diretas de paz” na capital angolana Luanda em 18 de março.

Angola atuou anteriormente como mediador no conflito oriental da RDC que aumentou no final de janeiro, quando o M23 assumiu o controle da estratégia da cidade de Goma do Congo Oriental. Em fevereiro, o M23 apreendeu Bukavu, a segunda maior cidade do Eastern Congo.

Ruanda nega apoiar o grupo armado do M23 no conflito, que está enraizado na disseminação do genocídio de Ruanda em 1994 na RDC, e na luta pelo controle dos vastos recursos minerais da RDC.

O presidente da RDC, Felix Tshisekedi, esteve em Angola na terça -feira para discutir a possibilidade de negociações e sua porta -voz Tina Salama disse à agência de notícias da Reuters na quarta -feira que o governo recebeu um convite de Angola, mas não disse se participaria das negociações.

O líder da M23, Bertrand Bisimwa, escreveu sobre X que os rebeldes haviam forçado Tshisekedi à mesa de negociações, chamando -a de “a única opção civilizada para resolver a crise atual que durou décadas”.

O governo disse que pelo menos 7.000 pessoas morreram no conflito desde janeiro.

Na semana passada, a Agência das Nações Unidas para Refugiados informou que quase 80.000 pessoas fugiram do país devido ao conflito armado. Desde janeiro, 61.000 chegaram ao vizinho Burundi, disse o vice -diretor de proteção internacional da agência, Patrick Eba.

M23 é um dos cerca de 100 grupos armados que disputam recursos no leste do Congo, lar de vastas reservas de minerais estratégicos, como Coltan, cobalto, cobre e lítio.

Os vizinhos da RDC, incluindo África do Sul, Burundi e Uganda, têm tropas estacionadas no East Congo, aumentando o medo de uma guerra regional total que poderia se parecer com as guerras do Congo dos anos 90 e início dos anos 2000 que mataram milhões de pessoas.