Crise no Oriente Médio ao vivo: líder rebelde pede aos sírios que saiam às ruas para celebrar a ‘revolução’ | Síria

A Embaixada da Turquia em Damasco suspendeu as operações em 2012 devido a preocupações com a escalada dos problemas de segurança durante a guerra civil síria.

A Turquia encarregou um encarregado de negócios temporário de reabrir a sua embaixada em Síria de acordo com a agência estatal Anadolu.

A Associated Press falou com Travis Timmerman, o cidadão americano encontrado esta semana nos subúrbios de Damasco e que disse ter sido detido sete meses antes, depois de entrar no país a pé durante uma peregrinação cristã.

Falando num quarto de hotel em Damasco, Timmerman descreveu a sua libertação como uma “bênção”.

Ele disse que estava entre os milhares de pessoas libertadas das extensas prisões militares da Síria esta semana. Ele foi libertado pelos “libertadores que entraram na prisão e derrubaram a porta (de sua cela) com um martelo”, disse ele.

Ele disse que havia mulheres nas celas acima dele e que ele as ouvia regularmente cantando e ensinando seus filhos. Ele também ouviu alguns dos homens sendo espancados regularmente. “Nunca fui espancado”, disse ele.

O jovem de 29 anos não parecia ressentido com o tempo que passou preso. “É um momento de consolo e você pode meditar sobre sua vida”, disse ele à AP. “Foi bom para mim.”