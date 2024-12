Guerra Rússia-Ucrânia: Lista dos principais eventos, dia 1.023 | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Convidado da BFM-TV e da RMC na manhã desta quinta-feira, o eurodeputado Place publique, que liderou a lista do Partido Socialista nas últimas eleições europeias, felicitou o “movimentos na classe política”nos últimos dias. Quer tenha sido o primeiro secretário do PS, Olivier Faure, que apelou na terça-feira para “aceitar compromissos” e o “concessões recíprocas” ou Emmanuel Macron que reuniu todas as forças políticas, excluindo RN e LFI.