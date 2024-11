Crítica da Ásia – outra masterclass de David Attenborough na bela TV | Televisão

Rebecca Nicholson



Tele muda os relógios, as noites chegam e chega David Attenborough para aliviar a tristeza outonal. Na hora certa, ele está aqui, narrando mais uma magnífica série sobre a natureza estranha e maravilhosa que lhe permite dizer frases deliciosas e fantásticas como “um conjunto especial de barbatanas abdominais agarradoras”. O continente asiático cobre quase um terço da área terrestre do planeta e abrange desertos, florestas, montanhas e áreas selvagens congeladas. É também o continente mais populoso, forçando humanos e animais a coexistirem “das formas mais notáveis”. Em suma, é um lugar repleto do tipo de histórias em que prosperam os documentários sobre a natureza, cobrindo todos os tipos de terrenos e ecossistemas, e este primeiro episódio é uma desculpa para explorar uma enorme extensão de água, com os seus 21 oceanos e mares.

Como sempre, esta é uma masterclass de televisão, em que cada elemento é preparado com perfeição: é lindamente filmado, editado com inteligência, trilha sonora com talento e narrado com calor e autoridade. Vemos o “extravagante” peixe-ídolo mourisco – que será mais conhecido por alguns espectadores como o engraçado Gill de Procurando Nemo – reunindo-se em grande número e depois sendo caçado por tubarões. Se estiver assistindo com crianças, pode ser sensato não apontar que a confusão resultante se assemelha a um bufê de lacaios. Existem filhotes de cachalotes, que estão aprendendo habilidades de coordenação perseguindo sementes de mangue na água; os adultos dormem eretos e parecem estátuas perdidas que escaparam da Ilha de Páscoa. Existem raias manta, com cinco metros de envergadura, que se dirigem para “estações de limpeza”, onde outras criaturas marinhas as tratam como equivalente a um dia de spa marinho.

É uma maravilha televisiva. Eu amo as criaturas das profundezas, o que sugere que qualquer encarnação do criador divino em que você escolha acreditar estava jogando o nível Rainbow Road de Mario Kart na época. As criaturas são lâmpadas de lava bioluminescentes, flutuando nas profundezas enegrecidas, comunicando-se no que os cientistas suspeitam ser um código de luz secreto que só eles podem ver. À medida que vagamos pelas águas da Ásia, percorrendo o planeta, o espanto aumenta cada vez mais. “Conheça o coelho do mar”, diz Attenborough, apresentando uma criatura que é metade Pokémon, metade bolo e, embora possa parecer fofa, é um dos grandes sobreviventes da natureza, afastando os predadores de diversas maneiras inovadoras. É lento e pouco ameaçador, e seu alimento favorito é o tóxico coral azul, que por sua vez o torna venenoso para qualquer pessoa que tente comê-lo.

Às vezes me pergunto se um documentário de Attenborough funciona como uma espécie de teste de Rorschach para os telespectadores. Você prefere se maravilhar com a colaboração de um peixe e uma cobra enquanto eles combinam suas habilidades únicas para caçar comida, ou suportar o espetáculo sombrio de uma seção do lobo-marinho do norte, cujos machos adultos não estariam deslocados em o caos de Mad Max? Neste episódio, meu coração pertence ao saltador de guelras escuras, um morador dos manguezais com valor de entretenimento sem fim e dono daquelas barbatanas abdominais. Apesar de ser um peixe, no sentido mais amplo possível, zomba da ideia de um meio de transporte primário, andar em terra, saltar no ar e saltar na água. Tem cerca de 5 cm de comprimento, mas parece um dinossauro. Seu ritual de namoro é uma linda exibição de romance coreografado, com acenos e danças, e seu nome deve estar iluminado.

‘Valor de entretenimento sem fim’… o mudskipper de guelras escuras. Fotografia: Ben Harris/BBC/BBC Studios

Como sempre, o final “como conseguimos” é quase tão bom quanto as travessuras dos animais. Desta vez, aprendemos como filmar o fluxo indonésio, o maior movimento de água do planeta, um choque de correntes turbulentas, como se alguém tivesse puxado a tampa de uma enorme banheira. É mais ad hoc e DIY do que você imagina, mas a inovação e a dedicação são quase tão surpreendentes quanto as imagens resultantes.

É notável que, pelo menos neste primeiro episódio, a Ásia tenha atenuado a retórica que permeou o Planeta Terra III, por exemplo, do Antropoceno e da destruição induzida pelo homem. Aqui, a industrialização desenfreada do planeta alterou ecossistemas delicados, em vez de os devastar: veja uma central eléctrica israelita que bombeia água que é 10ºC mais quente do que os mares circundantes. Embora haja pouca menção ao que essas águas aquecidas fizeram em maior escala, salienta-se que beneficiou acidentalmente as fêmeas grávidas de tubarões escuros que agora se reúnem na área. Menciona rotas marítimas movimentadas e mares poluídos, mas, em grande parte, isto é mais suave e menos urgente do que algumas das séries anteriores. Só me pergunto se a falta de urgência é realmente o que o mundo natural precisa agora.

pular a promoção do boletim informativo Receba as melhores críticas, notícias e recursos de TV em sua caixa de entrada todas as segundas-feiras Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo