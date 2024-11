Pelo menos três mortos enquanto Israel bombardeia o sul e o leste do Líbano | Israel ataca o Líbano Notícias

Pelo menos três pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita no sul do Líbano, e outros ataques foram relatados no leste do país enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitava a região fronteiriça.

“O ataque do inimigo israelense a Haret Saida resultou num número inicial de mortos de três pessoas mortas e nove feridas”, disse o ministério da saúde do Líbano no domingo, referindo-se a uma área densamente povoada perto da cidade de Sidon, no sul do Líbano.

As imagens, verificadas pela Al Jazeera, mostraram as consequências do ataque a um edifício de vários andares em Haret Saida, mostrando um incêndio no último andar e extensa destruição em todos os andares.

As agências de notícias também relataram um ataque adicional israelense na cidade de Ghaziyeh, ao sul de Sidon. Segundo a agência de notícias AFP, o ataque atingiu um edifício residencial e uma criança foi resgatada dos escombros.

“Sidon foi atingido múltiplas vezes – duas vezes nos últimos dias, uma indicação de uma escalada mais a norte do que o principal teatro de operações dos israelitas mais a sul”, disse Charles Stratford da Al Jazeera, reportando de Beirute.

A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano relatou outros ataques israelenses perto de um hospital em Tebnin, uma cidade no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano. O prefeito de Tebnin disse que o hospital sofreu danos significativos. Nenhum desses ataques foi precedido de avisos de evacuação.

Mais cedo no domingo, os militares de Israel disseram que teriam como alvo instalações ligadas ao Hezbollah na área libanesa de Baalbek, que inclui a maior cidade do leste do Líbano e ruínas romanas designadas pela UNESCO. Pelo menos três ataques foram relatados na área.

De acordo com o Ministério da Saúde Pública do Líbano, pelo menos 2.986 pessoas foram mortas em Ataques israelenses no Líbano desde Outubro de 2023, incluindo 18 mortos e 83 feridos nas últimas 24 horas.

‘Com ou sem acordo’

Durante uma visita à fronteira com o Líbano no domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu empurrar o grupo armado libanês Hezbollah de volta para além do rio Litani, a aproximadamente 30 km (18 milhas) dentro do Líbano, a partir da fronteira de Israel.

“Com ou sem acordo, a chave para devolver os nossos residentes (evacuados) no norte em segurança às suas casas é manter o Hezbollah afastado para além da Litani, atacar todas as suas tentativas de rearmar e responder com força contra todas as ações contra nós”, disse Netanyahu.

Em Israel, os militares disseram ter interceptado vários projécteis disparados do Líbano para o território israelita, enquanto alguns caíram em áreas despovoadas. Na quinta-feira, o lançamento de foguetes do Líbano matou sete pessoas na cidade de Metula, no norte de Israel, no dia mais mortal no lado israelense da fronteira desde que a guerra entre Israel e o Hezbollah apoiado pelo Irã se intensificou em 23 de setembro – quando Israel intensificou sua ataques após um ano de trocas de tiros na mesma moeda. Uma semana depois, enviou tropas terrestres para o sul do Líbano.

Os militares de Israel afirmam que 38 soldados foram mortos na campanha do Líbano desde o início das operações terrestres.

Grupos alinhados com o Irão no Iémen, no Iraque e na Síria também se juntaram aos combates, enquanto o Irão e Israel atacaram-se directamente, aumentando os receios de um conflito ainda mais amplo.

Separadamente, no domingo, os militares israelitas relataram a realização de um ataque terrestre à Síria, capturando um cidadão sírio alegadamente envolvido em redes iranianas. Isso marca a primeira vez no atual conflito que Israel anunciou o envio de tropas para a Síria, cujo governo ainda não comentou o relatório.

Os militares não divulgaram o local específico ou o momento do ataque, mas identificaram o suspeito como Ali Suleiman Al-Eatzi, um cidadão sírio que vive na área de Tsida, no sul da Síria.

O ataque de Israel ao norte de Gaza continuou no domingo, com pelo menos 35 pessoas mortas em toda a Faixa desde o amanhecer.