Entenda o processo eleitoral dos Estados Unidos

Pjotr Sauer



Os moldavos votaram numa eleição presidencial que poderá revelar-se crucial para o futuro europeu do país, entre acusações de interferência russa.

O atual pró-ocidental, Maia Sandu, que intensificou os esforços do país para romper com a influência de Moscou, enfrenta o recém-chegado político amigo do Kremlin, Alexandr Stoianoglo, do Partido Socialista, no segundo turno de votação no domingo.

As eleições nesta pequena nação com menos de 3 milhões de habitantes no sudeste da Europa ocorreram duas semanas depois de um acontecimento importante referendo em que uma pequena maioria votou a favor da adesão à UE.

Depois de votar na capital Chișinău, Sandu disse: “Hoje, mais do que nunca, devemos estar unidos, manter a nossa paz, manter o nosso voto, manter a nossa independência”.

Maia Sandu, o actual presidente e candidato presidencial do partido Acção e Solidariedade, vota nas eleições presidenciais da Moldávia a 3 de Novembro. Fotografia: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images

“Os ladrões querem comprar o nosso voto, os ladrões querem comprar o nosso país, mas o poder do povo é infinitamente maior”, disse ela aos jornalistas.

Desde a dissolução da União Soviética, a Moldávia tem oscilado entre rumos pró-ocidentais e pró-Rússia. Mas sob Sandu, um antigo conselheiro do Banco Mundial, o país empobrecido acelerou o seu esforço para escapar da órbita de Moscovo, à medida que a sua guerra nos países vizinhos Ucrânia continua.

A equipe de Sandu intensificou esforços para evitar uma repetição do que descreveu como uma compra de votos em grande escala. esquema orquestrado pelo oligarca fugitivo apoiado pela Rússia, Ilan Shor, durante a primeira volta e o referendo sobre as aspirações da UE em 20 de Outubro.

As autoridades acreditam que Moscovo investiu aproximadamente 100 milhões de dólares (77,2 milhões de libras) antes da primeira votação e teria contrabandeado alguns dos fundos por “mulas de dinheiro” detidas pela polícia no aeroporto principal enquanto transportavam pacotes de 10.000 euros (8.390 libras) em dinheiro. .

“A Moldávia teve pela frente uma tarefa monumental: apenas duas semanas para travar um amplo esquema de compra de votos apoiado pelo Kremlin que se revelou eficaz na votação dupla de 20 de Outubro”, disse Olga Rosca, conselheira de política externa de Sandu.

Ainda assim, no domingo, o conselheiro de segurança nacional de Sandu, Stanislav Secrieru, escreveu no X que eles estavam “vendo uma interferência massiva de Rússia no nosso processo eleitoral… um esforço com elevado potencial para distorcer o resultado.”

“A agência de segurança cibernética informa que o site de educação eleitoral da Comissão Eleitoral Central foi temporariamente desativado esta manhã devido a um ataque DDoS”, acrescentou Secrieru.

O Kremlin negou ter interferido na votação.

“Rejeitamos resolutamente qualquer acusação de que estamos de alguma forma interferindo nisso. Não estamos fazendo isso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O resultado apertado do referendo da UE enfraqueceu a posição de Sandu, colocando-a em oposição directa ao antigo procurador-geral Stoianoglo, que superou as expectativas com 26% dos votos na chapa do Partido dos Socialistas.

Sandu depende da considerável diáspora moldava – cerca de 20% do eleitorado – que tradicionalmente apoia candidatos pró-UE para ajudar a garantir a sua vitória.

A diáspora da Moldávia desempenhou um papel fundamental num referendo nacional, quando uma estreita maioria de 50,35% votou para garantir o caminho da Moldávia rumo à adesão à UE

No debate presidencial do fim-de-semana passado, Sandu acusou Stoianoglo de ser um candidato “cavalo de Tróia” para interesses externos empenhados em tomar o controlo da Moldávia.

Stoianoglo negou trabalhar em nome da Rússia. Numa entrevista ao Guardian em Outubro, afirmou que era a favor da adesão à UE, mas boicotou a votação, chamando-a de paródia.

Ele também se recusou a criticar o Kremlin pela invasão da Ucrânia e apelou à melhoria das relações com Moscovo. “O nível de interferência russa na Moldávia é altamente exagerado”, disse ele, acrescentando que procuraria um “reinício das relações” com Moscovo.

A invasão da Ucrânia pela Rússia chocou muitas pessoas em Chișinău, que fica a apenas algumas horas de carro da cidade portuária ucraniana de Odesa, no Mar Negro, e a sombra do Kremlin agiganta-se. Moscovo tem 1.500 soldados estacionados na Transnístria, uma região governada por separatistas pró-Rússia que se separaram do governo da Moldávia numa breve guerra na década de 1990.

O resultado das eleições será acompanhado de perto em Bruxelas, uma semana depois da Geórgia, outro ex-estado soviético que espera aderir à UE, reeleito um partido visto pela maioria dos países como cada vez mais autoritário e amigo de Moscovo.