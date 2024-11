Crítica do Dia do Chacal – O remake de Eddie Redmayne é emocionante de prender a respiração | Televisão e rádio

Rebecca Nicholson



Fou nos primeiros minutos de O Dia do Chacal, você se pergunta por que eles se preocuparam em pagar ao vencedor do Oscar Eddie Redmayne de forma alguma. Ele está tão bem disfarçado de alemão mais velho que poderia ser qualquer um enterrado sob todas aquelas próteses. Mas logo, depois de muito andar em torno de um prédio de escritórios – onde ele atira em qualquer um que atrapalhe – finalmente somos brindados com a desembalagem de Redmayne, enquanto ele tira a máscara, a peruca, a maquiagem e as lentes de contato. A cena é impressionante, arrepiante e um pouco boba – um belo resumo de como o drama em si se desenrolará.

Esta é uma atualização do romance de Frederick Forsyth de 1971, lançado no mundo moderno da política internacional, da espionagem, da dark web e do submundo do crime. Redmayne é o Chacal, um assassino metamorfo tão competente que pode disparar com precisão um rifle de precisão e atingir seu alvo a uma distância recorde – tão longe que, a princípio, o MI6 se recusa a acreditar que isso seja possível. Ele é uma máquina de matar implacável, que não se preocupa com os danos colaterais aos transeuntes que estão no lugar errado na hora errada. E ainda assim, nesta versão, ele também é um homem de família, escondendo de sua esposa e filho um grande segredo em forma de assassino. Se o Chacal é tipicamente evasivo, esse detalhe visa dar-lhe corpo e torná-lo mais humano.

Conhecemos o Chacal pela primeira vez em Munique, onde ele foi contratado para eliminar um político populista divisionista, um ato que tem ramificações potencialmente internacionais. O caso atrai o interesse da inteligência britânica, em particular de Bianca, de Lashana Lynch, uma especialista em armas com um palpite sobre esse novo supersniper. “Os atiradores são o meu campo”, diz ela, enquanto se intromete na investigação. Todo esse show é um paraíso para os amantes de armas, enquanto os personagens salivam com modelos, inovações e técnicas de armas de fogo. O Chacal é bom em disfarces e em decifrar armadilhas aparentemente impossíveis, mas ele é melhor em atirar diretamente na cabeça das pessoas com armas poderosas.

Torna-se um inevitável cenário de gato e rato, com os papéis mudando constantemente, e tanto Bianca quanto o Chacal deixando um rastro de destruição em sua tentativa de enganar o outro.

Mas leva tempo para chegar lá. Os primeiros cinco episódios da série de 10 episódios estão sendo lançados de uma só vez, e assisti-los de uma só vez deixa a impressão de que está um pouco cheio de partes que estão destinadas a se interligar em algum momento – se ao menos o Chacal pudesse aguentar uma pausa nos passeios por vários locais glamorosos, onde ele deve resolver um número surpreendente de pontas soltas.

Há uma história paramilitar leal e um irmão bilionário da tecnologia que se tornou filantropo e que ameaça expor as redes financeiras que governam o mundo. Existem também questões familiares paralelas, já que as linhas de trabalho de Bianca e do Chacal interrompem sua capacidade de serem pais sem a preocupação de levar um tiro toda vez que vão para o escritório. A dinâmica familiar desacelera e parece estranhamente ligada a um thriller enérgico.

O episódio de abertura é excelente: promete um drama tenso e enxuto que aproveita ao máximo seu talento de atuação e estabelece as bases para uma série de ações bem executadas. Observar o Chacal cumprir suas tarefas e seguir impunes seus planos audaciosos – apesar das terríveis probabilidades em contrário – é genuinamente emocionante. Mesmo sabendo que ele provavelmente não será pego, em cada posto de controle você prende a respiração, caso ele estrague tudo.

Mas isso diminui à medida que avança e começa a enfrentar as aflições da maioria das TVs de prestígio no momento. É muito longo, depende demais de mudanças vistosas de local – olha, ele está na Estônia/Suécia/Alemanha/Espanha – e abandona a precisão do primeiro episódio em favor de complicar cada cenário. No final das contas, na primeira metade da temporada, isso significa que não temos tempo suficiente nem com o Chacal nem com Bianca para investir totalmente em seus lados da história.

Isso não reescreve o manual e é uma perspectiva mais familiar do que você imagina no início; são Slow Horses sem o senso de humor astuto ou gosto pelo absurdo, enquanto o atirador de mega-alcance de Redmayne é uma espécie de Bond que enlouqueceu. Mas mesmo que não atinja todo o seu potencial inicial, é algo altamente divertido e rápido no gatilho.