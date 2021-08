Cruzeiro do Sul volta a registrar óbito após cinco dias sem mortes por Covid-19

A cidade de Cruzeiro do Sul, localizada na região do Vale do Juruá, voltou a confirmar óbito em decorrência de complicações da Covid-19. A cidade registrou nova morte pela doença nesse final de semana no Hospital de Campanha. O ultimo óbito havia acontecido na quarta feira, 11.

A Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital de Campanha está desde a última quinta feira, 12, sem pacientes internados. Nesta segunda-feira, 16, há 4 pacientes na clínica e no final de semana, 4 altas hospitalares foram dadas.