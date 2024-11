Culinária e produtos turísticos do Acre atraem público na Feira Internacional de Turismo de Gramado, na Serra Gaúcha

Deylon Felix



Em busca do fomento e apoio às cadeias produtivas sustentáveis do Vale do Juruá, em especial a do cacau, o governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), entregou nesta quinta-feira, 7, para a Sociedade Agrícola Acenom, localizada no Ramal 12, em Cruzeiro do Sul, equipamentos e utensílios que irão colaborar para a melhoria da qualidade e ampliação da produção de chocolates artesanais do projeto “Cacau com elas”.

Durante o encontro, que contou com a participação de representantes do Sebrae Acre, Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Emater e associados, foi apontado pela presidente da Funtac, Iuçara Souza, o desejo da gestão em chegar em cada canto do estado para ajudar no crescimento de iniciativas como esta, que buscam o desenvolvimento local e a preservação da floresta.

“Hoje, a entrega dos equipamentos para a Acenom foi marcada por uma emoção que ficará para sempre em nossos corações. A presidente Lica, ao receber cada item, compartilhou que quase desistiu desse projeto ao ver seu grupo de mulheres se desfazer e o sonho se distanciar. Mas, com lágrimas de alegria, ela mostrou que esse sonho não morreu, está apenas começando. E é isso que o governo do Acre vem fazendo, não deixando que sonhos morram, e ajudando que eles se transformem no mais puro sucesso”, comentou.

Foram doados mesa inox, liquidificador e batedeira industriais, além de panelas, forno elétrico, fogão, geladeira e outros itens voltados para a produção de chocolates, realização que demonstra a renovação a esperança em fortalecer o compromisso do governo com a comunidade.

“Com esse apoio, a Funtac reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local, valorizando o talento e o empreendedorismo da nossa gente. Que cada novo passo seja um motivo de celebração e de conquistas ainda maiores”, disse a chefe do Departamento de Projetos e Pesquisas da instituição, Déborah Verçoza.

Sobre a Acenom

A Sociedade Agrícola Acenom é composta por um grupo de mulheres produtoras rurais que atuam com foco na cadeia produtiva do cacau, se dedicando na produção de chocolates artesanais no projeto “Cacau com elas”.

Para a presidente da iniciativa, Eliana Augusta de Souza, o início da realização foi difícil, com o grupo de mulheres se desfazendo diversas vezes por problemas, mas após o apoio do governo, essa realidade mudou e cada vez mais vê os objetivos do projeto sendo alcançados.

“Hoje estamos muito felizes, porque só nós, nesses sete anos, com todas as coisas que passamos, sabemos o quanto é importante essa valorização que estamos tendo aqui. E nós sabemos tudo o que o ‘Cacau com Elas’ representa. Hoje eu falo, como mulher que sou, que tenho fé em Deus que nosso empreendimento vai continuar e será para sempre”, revelou.

Visualizações: 3