Curso de Aperfeiçoamento em Cuidado Pré-natal — Universidade Federal do Acre

Stalin Melo



A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Manutenção, está com ações em diversas escolas do Acre. Entre elas está a manutenção da escola de ensino médio Padre Paolino Maria Baldassari, localizada no município de Santa Rosa do Purus.

Entre as ações realizadas pelo Departamento de Manutenção para o início do ano letivo na escola destacam-se a ampliação da cozinha, pintura predial e, nesse caso, a parte mais importante, a substituição de toda a parte elétrica para que os condicionadores de ar possam funcionar.

De acordo com o coordenador-geral do Núcleo da SEE em Santa Rosa do Purus, professor Jakson Alencar, a substituição da parte elétrica se fez necessária porque a antiga não suportava os condicionadores. “Como temos seis salas de aula, é preciso fazer essa adequação”, explicou.

Para o coordenador, a manutenção realizada pelo governo do Estado é importante para a comunidade escolar, na medida em que, a partir de agora, condicionadores irão proporcionar um melhor ambiente para todos e melhorar a própria qualidade de ensino.

“Com a manutenção e a troca de toda a parte elétrica da escola, além de proporcionarem melhor ambiente, também irão melhorar a produtividade, gerando mais conforto e bem-estar, tanto para os professores quanto para os alunos”, afirmou.

