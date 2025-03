O australiano sobrevive 100 dias com coração artificial no primeiro sucesso do mundo | Saúde

O Paris Saint-Germain venceu os líderes da Premier League Liverpool em pênaltis em Anfield para reservar seu lugar nas quartas de final da Liga dos Campeões.

PSG venceu o Liverpool por 1 a 0 na noite na terça-feira para nivelar a pontuação agregada em 1-1.

Ousmane Dembele marcou 12 minutos na partida da segunda perna após um erro pela defesa do Liverpool.

Mohamad Salah marcou o primeiro pênalti de Liverpool, mas Darwin Nunes e Curtis Jones viram seus chutes de lugar salvos por Gianluigi Donnarumma.

Desire Doue, que ganhou ouro nas Olimpíadas com a França no ano passado, tornou -se o maior goleador de uma penalidade vencedora na Liga dos Campeões para enviar o PSG.

Em um reverso da primeira perna, o Liverpool dominou na noite e atingiu o poste através da unidade de Jarell Quansah, enquanto desenhava várias defesas do goleiro do PSG no tempo normal.

Barcelona, ​​Bayern de Munique e Inter Milan também reservaram seus lugares na próxima rodada da principal competição da Europa.

O Barcelona passou por Benfica com Raphinh marcando duas vezes e o Lamine Yamal uma vez em uma vitória por 3-1 em casa.

O Catalan Club avançou por 4-1 com a pontuação agregada após a vitória por 1 a 0 da semana passada e jogará Borussia Dortmund ou Lille nas quartas de final.

A dupla de Raphinha fez dele o maior goleador da Liga dos Campeões nesta temporada com 11 gols. Ele marcou o único gol na semana passada em Lisboa.

O atacante do Brasil colocou o Barcelona à frente no dia 11, então Yamal aumentou a liderança no dia 27, antes de ajudar no segundo gol de Raphnha no 42º para se tornar o jogador mais jovem a marcar e ajudar em uma partida da Liga dos Campeões aos 17 anos, 241 dias.

“Meus colegas de equipe facilitam muito as coisas para mim”, disse Yamal. “Era um bom objetivo, mas às vezes essas coisas saem e às vezes não. Para a assistência, tentei atirar e Raphinha o transformou em um gol. ”

Nicolas Otamendi marcou para o Benfica no dia 13 para se tornar o terceiro artilheiro em um jogo de nocaute da Liga dos Campeões aos 37 anos de idade, 27 dias, segundo a UEFA. O objetivo de Yamal significava que ele se tornou o segundo maior.

Após uma vitória por 3 a 0, o Bayern de Munique não teve problemas para avançar no rival alemão Bayer Leverkusen.

O Bayern chegou ao último oito um recorde 23 vezes na era da Liga dos Campeões, após uma vitória por 2 a 0 em Leverkusen, para avançar por 5 a 0 no total.

A Inter mudou-se para o Feyenoord, com uma vitória por 2-1 em San Siro, para avançar por 4-1 no total.

Bayern e Inter se encontrarão nos últimos oito.

Harry Kane marcou seu 10º gol da temporada da Liga dos Campeões e montou outro enquanto o Bayern Munique entrou nas quartas de final.

Leverkusen nunca parecia provável que derrubasse o déficit de três gols da primeira mão, mesmo antes de Kane empatar na bola com um chute livre no 52º depois que Patrik Schick, de Leverkusen, julgou mal uma tentativa de folga.

Kane organizou Alphonso Davies para o segundo gol do Bayern com um cruzamento filmado no 71º, quando a rivalidade alemã se tornou uma competição unilateral. O Bayern poderia ter marcado mais quando Jamal Musiala atingiu a trave com um tiro e o poste com outro.

Um gol no início de cada metade viu a Inter avançar com facilidade, com Marcus Thuram marcando um impressionante abridor de oitavo minuto. O inter -atacante recebeu a bola no meio do caminho da metade do Feyenoord e depois entrou na área antes de desencadear um poderoso esforço no canto superior direito.

Jakub Moder, nivelado do ponto de penalidade pouco antes do intervalo depois de ser tropeçado por Hakan Calhanoglu.

A Inter, a Inter, restaurou sua vantagem na noite, seis minutos no segundo tempo, com uma penalidade própria, que Calhanoglu converteu depois que Mehdi Taremi foi derrubada por Thomas Beelen no canto da área.