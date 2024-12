Curso ensina letramento racial a trabalhadores do SUS

“De um reino distante eu vim, Nigéria, Congo, Benin, do fundo de um porão escuro atravessei o negro oceano sem fim. Tudo que eu tinha deixei, em Porto Novo embarquei, sete voltas na árvore do esquecimento eu dei”. Quem já viu a abertura do carnaval de São Paulo, na sexta-feira, já ouviu Negro Mar, do Ilú Obá de Min.

As centenas de mulheres, em uma tradição de blocos afro inaugurada pelo baiano Ilê Aiyê, espalham com seus tambores um conhecimento que, antes da lei 10.639, de 2003, dificilmente se encontrava nas escolas. Ainda hoje, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira é um desafio que não se pode enfrentar somente no 20 de novembro.

Há cada vez mais obras literárias, recursos didáticos e formação de professores para apoiar o compromisso legal das escolas e redes de ensino. Materiais que também podem nutrir a defasagem de quem já saiu da escola —como eu e você.

Uma obra importante, mas que tive dificuldade de saber por onde começar a leitura, é a coleção História Geral da África— seus oito volumes—, publicada pela Unesco e impressa no Brasil pelo MEC (Ministério da Educação) em 2010, disponível para download e consulta gratuitas na Internet. Cada volume trata de um período histórico de todo o continente. E mesmo que eu tenha tentado ler sobre as revoluções africanas, por exemplo, um país seguido do outro, eu não conseguia aprender.

Até que, antes de uma viagem, encarei todos os volumes em sequência, nos capítulos que tratavam da Etiópia. Além de ter aprendido o básico, coletei as referências que me permitiram aprofundar em determinados aspectos da história do chifre africano e do único país do continente que não foi colonizado.

Ano passado, comecei a leitura dos capítulos que tratavam do norte da África, e este ano dei atenção especial ao Saara e à Argélia.

Os diferentes povos originários do norte da África são chamados amazigh —pessoas livres e nobres. Bérbere, de bárbaro, não civilizado, é a forma pejorativa repetida desde o fim do Império Romano.

Amazigh é também uma língua, na verdade um tronco linguístico, onde está o Tamazight, um dos idiomas oficiais da Argélia desde 2016, além do árabe e do francês. Edifícios públicos, laterais de ônibus e algumas lojas apresentam caracteres dos três alfabetos.

Os árabes se espalharam pelo norte da África, com sua língua e a religião islâmica, no século oito. E enfrentaram resistência.

Ao pesquisar essa resistência, me deparei com Kahena, rainha amazigh. Por anos, ela liderou tropas que resistiram à dominação árabe. Kahena significa feiticeira, afinal, o que mais poderia explicar a vitória bélica de uma mulher? Diziam que ela se comunicava com os pássaros e deles tinha as informações de como os inimigos se movimentavam. Há uma estátua que a celebra em meio ao deserto do Saara.

Kahena se soma à lista de rainhas africanas que conheço, também, graças ao Ilú Obá de Min: “Rainha Makeda, Etiopia”. Rainha Nzinga, de Angola. Rainha Yaa Asantewaa, do Reino Ashanti de Gana”.

Na livraria do aeroporto de Argel, um livro do ano 2000 sobre Kahena pulou no meu colo. A edição bilíngue, em francês e tamazight, foi escrita por Moh Cherbi e Thierry Deslot, ilustrada por Tarik Bellahcene. Fiquei tão eufórica, que o livreiro celebrou comigo, cobrando menos dinares que o anunciado.