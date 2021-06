Dataprev abre nova contestação do auxilio emergencial negado

O Dataprev liberou um novo período de contestação do auxílio emergencial para os beneficiários que tiveram o pedido negado. Agora, o prazo para solicitar nova análise segue até o dia 3 de julho.

Contestação do auxílio emergencial

A contestação é permitida aos beneficiários inclusos no terceiro lote do auxílio emergencial 2021, mas que encontraram a parcela bloqueada. Portanto, não se trata de uma nova seleção de beneficiário.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial 2021 vai ser pago a mais 106.011 trabalhadores que foram considerados elegíveis após processamento de dados realizado neste mês. Outros dois mil requerimentos passarão por análise mais detalhada da Dataprev e do Ministério terão o resultado divulgado em novo lote.

Como fazer a contestação?

A contestação do auxílio deve ser feita no site da Dataprev. Para isso, bata acessar a página https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/ e informar dados pessoais, como CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Ao entrar no seu cadastro, o sistema informará a sua situação. Se o resultado for “inelegível” e você entender que a decisão está errada, então faça a contestação em seguida.

Clique em “contestar” e depois confirme o pedido. O sistema do governo irá atualizar os dados do beneficiário.

A Dataprev informa que realizará um novo processamento das contestações a partir de dados mais atualizados em suas bases.

Assim, quem contestou, mas teve uma resposta de não aprovação definitiva, terá seu benefício analisado novamente no mês seguinte, com o objetivo de que as análises realizadas se aproximem o máximo possível à situação atual do cidadão.