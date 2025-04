De onde poderá vir a grande derrota de Bolsonaro

O secretário de Comunicação do PT, deputado federal Jilmar Tatto, será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, transmitido nesta quinta-feira, ao vivo, às 12h. O parlamentar vai falar sobre a nova pesquisa da Atlas que avaliou o governo Lula. Segundo o levantamento, a desaprovação do Executivo está em 53,6%, enquanto a aprovação é de 44,9%.

O deputado também será abordado sobre as expectativas para as votações do projeto do Imposto de Renda e do PL da Anistia. Além disso, Tatto ainda vai trazer o atual cenário sobre as disputas internas no partido em relação a eleição para a presidência da sigla.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as principais notícias do dia com o colunista de Radar Robson Bonin.

