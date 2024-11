Deir Al-Ahmar, santuário frágil em meio a bombardeios

O pátio da escola pública de Deir Al-Ahmar é uma varanda que se abre para a planície de Bekaa, para a cidade de Baalbek, a menos de 15 quilómetros de distância, e para as aldeias vizinhas: uma tortura visual diária para os deslocados que se refugiaram no estabelecimento . Após cada detonação, eles examinam o horizonte, aterrorizados com a ideia de ver uma coluna de fumaça subindo no local de sua aldeia ou bairro.

No dia 6 de novembro, por volta das 14h, o barulho dos reatores interrompeu uma animada discussão entre Haïder, um tatuador de 30 anos, e um pequeno grupo de adolescentes a quem ele mostrava suas criações em seu smartphone. Quatro explosões soam. Todos olham para o céu em direção aos aviões. Ou para baixo, para medir o dano. “Volte, eles estão batendo!” “, diz Haider ao telefone. Seu irmão, um refugiado como ele na escola, tinha ido à cidade lavar roupa. No dia 6 de Novembro, os ataques israelitas mataram 59 pessoas na planície.

Desde 23 de Setembro, início da intensificação dos ataques israelitas no Líbano, milhares de residentes de Bekaa encontraram refúgio em Deir Al-Ahmar. Mas a aldeia cristã está prestes a ser esmagada pela escala do desastre. Em 30 de outubro, a defesa civil libanesa apelou através de altifalantes à evacuação da antiga cidade de Baalbek, um reduto histórico do Hezbollah, habitado por 80 mil habitantes. Pela manhã, foi o exército israelita que ordenou a saída da população, dois terços xiita, com significativas minorias cristãs e sunitas.

Haider, 30 anos, liga para seus entes queridos após um bombardeio do exército israelense em Baalbek. Em Deir Al-Ahmar (Líbano), 6 de novembro de 2024. ALI KHARA PARA “O MUNDO”

“Durante a noite, entre 15 mil e 20 mil pessoas afluíram a Deir Al-Ahmar. A maioria dormia em seus carros. Deir Al-Ahmar é segura e é a cidade mais próxima de Baalbek. De qualquer forma, muitos não tinham meios para ir mais longe. As condições de vida no Líbano significam que, em caso de emergência, você deve ir para a área segura mais próxima”, explica Jean Fakhri, presidente da União dos Municípios de Deir Al-Ahmar, que inclui, além da aldeia e dos seus 4.500 habitantes, pequenas comunidades vizinhas.

As necessidades aumentam, as reservas diminuem e o inverno chega. “Faz quarenta dias que estou cansado de comer lentilhas… O Estado nos abandonou, praga Haider, cujo negócio foi destruído. Mas não vou mais para Baalbek. É muito perigoso. Um drone matou uma mulher e os seus dois filhos há alguns dias, não muito longe da minha casa. » A estrada, que liga as duas localidades, está quase deserta e só é utilizada por pessoas que fogem de Baalbek. Nas aldeias, apenas alguns soldados libaneses ainda circulam, para se abastecerem nas poucas mercearias abertas.

