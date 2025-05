Mecânico brasileiro cria o “menor carro do mundo”; veja o Nanico P-50; vídeo

Você sabia que pode transformar vidas com o seu imposto de renda? Sim, é possível destinar parte do IR para projetos que cuidam de crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. E o melhor: sem gastar nada a mais por isso.

O valor que iria para a Receita pode ir diretamente para ações de acolhimento, capacitação profissional, combate à violência e apoio a instituições de longa permanência. Basta destinar esses fundos quando fizer a declaração. Por sinal, a entrega termina no dia 31 de maio.

Em 2024, quase R$ 500 milhões foram arrecadados com essa modalidade de doação. E os valores da chamada Declaração do Bem devem aumentar este ano, com a divulgação da oportunidade.

Como funciona?

Tanto pessoas físicas quanto empresas podem doar. No caso das pessoas físicas, é possível destinar até 6% do imposto devido: 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA) e 3% para os Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI).

As empresas tributadas pelo lucro real também podem participar, doando até 1% do imposto.

Importante: essa doação não representa nenhum custo extra. O valor é abatido do que você já teria que pagar. Então por que não doar, não é mesmo?

Leia mais notícia boa:

Passo a passo para doar

Com o programa do Imposto de Renda aberto, siga estes passos simples:

Certifique-se de que escolheu a opção “Por Deduções Legais” na forma de tributação;

Acesse “Fichas da Declaração” e vá até “Doações Diretamente na Declaração”;

Escolha a aba “Fundo” e clique em “Novo”;

Indique se quer doar para o FDCA (crianças e adolescentes) ou FDI (pessoas idosas);

Selecione o fundo desejado (Municipal, Distrital, Estadual ou Nacional);

Digite o valor da doação (o programa mostrará o limite disponível) e clique em “OK”;

Após terminar a declaração, vá em “Declaração” > “Entregar Declaração”;

Depois, imprima o Darf da doação e faça o pagamento até 30 de maio de 2025

Onde o dinheiro é investido?

Os recursos são aplicados em políticas públicas essenciais, como:

Casas de acolhimento para crianças e adolescentes;

Instituições de longa permanência para idosos;

Programas de enfrentamento à violência e à letalidade infantojuvenil;

Projetos de capacitação e inclusão social;

Ações como o Programa Envelhecer nos Territórios e o Viva Mais Cidadania.

Essas iniciativas impactam diretamente a vida de milhares de brasileiros em todo o país.

E com a sua declaração de renda é possível fortalecer essas redes de cuidado e proteção.

Boa ideia, não?

Passo a passo de como ajudar projetos com o IR 2025 – Foto: Gov.br







Leia Mais: Só Notícias Boas