Delegado já intimou mais de 70 pessoas que foram à festa clandestina em Mâncio Lima

O delegado José Obetânio intimou nesta quinta-feira, 6, mais de 70 pessoas que moram em Cruzeiro do Sul e que foram para uma festa clandestina em Mâncio Lima. Cerca de 20 pessoas já começaram a ser ouvidas, incluindo os dois aniversariantes.

Segundo ele, entre os intimados, há pessoas esclarecidas, como um engenheiro civil, um estudante de direito e o filho de um médico. “São pessoas esclarecidas que sabem do perigo das aglomerações já que estamos em plena pandemia. Cerca de 200 pessoas sem máscaras bebendo por dois dias seguidos e há indício sim de uso de drogas e de corrupção de menores, o que será esclarecido no decorrer das oitavas e investigação”, afirma.

Obetânio relata ainda que o sítio é de um policial civil aposentado, mas o mesmo afirma que a prioridade está sob responsabilidade de uma filha e um genro. “Todos serão ouvidos para esclarecer a situação”, concluiu ele, lembrando que os envolvidos podem responder por 4 crimes: contra a saúde pública, uso de drogas, corrupção de menores e desobediência ao decreto governamental”, conclui.

A festa reuniu cerca de 200 pessoas no Ramal do Batoque, em Mâncio Lima, no final de semana passado.