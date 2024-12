Detentos da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard são certificados em curso profissionalizante

Isabelle Nascimento



Uma chance de, ao terminar de cumprir a pena, voltar à sociedade, conseguir um emprego e sustentar a família de forma digna. Esse é o objetivo de muitos detentos do sistema prisional. Com o intuito de ajudar os que querem se profissionalizar, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), ofereceu, integrado ao ensino médio, o curso de mecânico de refrigeração e climatização para 18 detentos da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, que obtiveram seus certificados nesta terça-feira, 3.

Um dos alunos que concluiu a qualificação, com duração de 160h aulas, e recebeu o certificado, J.K.L. diz que sonha com o momento de sair e poder trabalhar na área: “Agradeço muito mesmo, porque é uma oportunidade que tá tendo pra nós poder sair na rua e ter uma vida melhor, com trabalho digno”.

O diretor da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, Maycon Mendonça, vê com bons olhos iniciativas como essa, já que tanto os detentos quanto a unidade se beneficiam: “Há um interesse de outros reeducandos que veem que alguns estão conseguindo sair daqui com oportunidades. E isso gera uma expectativa aos reclusos que estão em busca de novas oportunidades. Nós também podemos, a partir de hoje, utilizar essa mão de obra para fazer manutenção dos equipamentos aqui dentro mesmo. Acaba sendo colaborativo. E, mais uma vez, é importante para a remissão do preso, porque a cada três dias trabalhados ele continua remindo um dia de pena”.

O coordenador-geral do Centro de Educação Profissional em Serviços Campos Pereira, Aires Pergentino, representou o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, durante a cerimônia de certificação dos alunos. Ele explica que a parceria entre as instituições garante que a profissionalização chegue a lugares onde antes não era possível: “São ambientes em que as pessoas estão desprovidas de liberdade, e a gente consegue oportunizar momentos de aprendizado e qualificação profissional”.

O coordenador-geral do Núcleo Estadual de Educação de Senador Guiomard, Helenilson da Costa, ressaltou: “Tivemos essa preocupação de trazer um curso técnico e profissionalizar alunos do ensino médio, para que, quando saíssem do ambiente de reclusão, pudessem ter uma profissão para atuar do lado de fora”.

O diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício Assis, reiterou que a missão da instituição é devolver o egresso ao meio familiar ressocializado e com uma perspectiva diferente da que entrou no sistema prisional: “Esse momento representa um marco importante para a reintegração social, reconhecendo que o papel da educação é de transformar pessoas que estão nesses ambientes prisionais, proporcionando oportunidade de qualificação e de emprego”.

Visualizações: 3