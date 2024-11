“Devemos aprender a amar a música clássica, ao contrário da música comercial”

Em frente à Opéra-Comédie de Montpellier, 7 de novembro de 2024. OONM

Uma longa fila de jovens, alguns de jeans e tênis, outros em trajes de noite, estendeu-se, quinta-feira, 7 de novembro, por mais de 200 metros da Place de la Comédie, no coração de Montpellier. O suficiente para intrigar os transeuntes, alguns dos quais se aproximam para questioná-los. “É um concerto de música clássica gratuito para estudantes”respondemos apontando para a fachada da Opéra-Comédie que dá para a praça. Em exibição naquela noite: obras de Wolfang Amadeus Mozart e Felix Mendelssohn.

Diante das portas do estabelecimento, Emma (que não quis se identificar) e Saskia Castelain, de 23 anos, estavam entre as primeiras a chegar. Tendo chegado já em 2023, estavam no fim da linha e tiveram que se contentar com um local com visibilidade limitada. Então desta vez eles chegaram três horas antes do show para ter certeza de que estavam bem posicionados. Os dois amigos, no último ano do mestrado em idiomas, vieram logo após as aulas, com a ideia de aproveitar as últimas vantagens da vida estudantil. “Gostei muito, ano passado foi um passeio legal e fora do comum”diz Emma, ​​​​que descobriu o acontecimento por meio de uma colega de classe.

“Já temos um pequeno núcleo de jovens que vem regularmente ao concerto, mas são maioritariamente estudantes de conservatório, estudantes de medicina, explica Valérie Chevalier, diretora da Orquestra Nacional da Ópera de Montpellier. Montamos esta noite para expandir nossa comunidade de jovens espectadores. E mordeu, além das nossas expectativas. O boca a boca está funcionando bem e já existe uma expectativa real entre os alunos para este concerto. »

Uma operação renovada a cada ano

Esta operação, renovada todos os anos, permite aos alunos estabelecer um primeiro contacto com a ópera, o que poderá incentivá-los ao regresso. “Entrar numa casa de ópera, para alguns, ainda é assustador, não ter os códigos certos… Tentamos quebrar tudo isso para que todos se sintam bem-vindos”, explica Valérie Chevalier.

Assim que entram neste teatro italiano do final do século XIXe século, muitos sentem um efeito “uau”. Segundo a administração, três quartos dos 1.200 espectadores descobrem a Opéra-Comédie pela primeira vez e metade assiste ao seu primeiro concerto de música clássica. Nos camarins, alguns tiram fotos enquanto aguardam a entrada no palco da Orquestra Nacional Montpellier Occitanie, com Samy Rachid, maestro de 31 anos e regente assistente da Orquestra Sinfônica de Boston, regendo, além da soprano Marie Lombard, 25 anos.

