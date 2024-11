Shel Talmy, produtor de The Who, The Kinks e David Bowie, morre aos 87 anos | Música

Ben Beaumont-Thomas



Shel Talmy, o produtor musical por trás de clássicos como You Really Got Me, dos Kinks, e Who’s My Generation, morreu aos 87 anos. Seu assessor disse que ele morreu pacificamente enquanto dormia, devido a complicações após um derrame.

“Mesmo o mais breve levantamento das gravações pop e rock mais essenciais da década de 1960 precisaria incluir algo produzido por Shel”, disse o arquivista de Talmy, Alec Palao, em um comunicado. “Isso por si só é um legado incrivelmente significativo… Talmy foi realmente único.”

Nascido Sheldon Talmy em Chicago em 1937, ele se mudou para Los Angeles, onde sua carreira começou no Conway Studios de Hollywood, produzindo música pop, R&B e surf-mania.

Shel Talmy na década de 1960. Foto: Talmy Empresas/PA

Ele visitou o Reino Unido em 1962 para passar férias e perguntar especulativamente sobre o trabalho de produção – e acabou comandando algumas das músicas pop e rock mais amadas da época.

Ele foi contratado pela Decca Records, gravadora à qual ingressou sob falsos pretextos. “Eu disse: ‘Sou indiscutivelmente a melhor coisa desde que o pão fatiado foi inventado’, e desenhei uma série de sucessos que não tinha feito”, disse ele mais tarde. “Quando eles descobriram que era tudo besteira, eu já tinha dado minha primeira dose e eles foram muito cavalheirescos.”

Ele conheceu o empresário de uma banda emergente chamada Ravens, que logo se chamaria The Kinks. Talmy ajudou a conseguir um contrato com a Pye Records e produziu seus primeiros lançamentos, Long Tall Sally e You Still Want Me. A sequência foi You Really Got Me, com Talmy – que contratou Jimmy Page, pré-Led Zeppelin, para tocar guitarra base como músico de sessão – usando uma produção crua, quase estourada, para capturar o imediatismo estridente da faixa. Tornou-se um hit número 1 no Reino Unido e extremamente influente na música rock britânica.

Talmy continuou trabalhando com os Kinks até 1967, produzindo os sucessos número 1 Sunny Afternoon e Tired of Waiting for You, bem como Dedicated Follower of Fashion, All Day and All of the Night e muito mais.

Pete Townshend do The Who era tão fã do trabalho de Talmy em You Really Got Me que escreveu uma música inspirada nele, I Can’t Explain, para persuadir Talmy a produzir o primeiro trabalho da banda. I Can’t Explain se tornou sua estreia e alcançou o Top 10 do Reino Unido, assim como o sucessor produzido por Talmy, Anyway, Anyhow, Anywhere, mas foi o terceiro single My Generation que se tornou o grande avanço da banda e uma declaração de estilo que definiu uma era. descontentamento – mais uma vez, Talmy deu um toque cru, quase punk, para combinar com o desprezo pelas convenções da letra.

Talmy também produziu The Kids Are Alright, um fracasso comercial no lançamento agora visto como um clássico do Who, bem como o álbum My Generation, que continha esses singles, bem como outros originais de Townshend e covers de James Brown e Bo Diddley. Mas uma disputa com o empresário e produtor Kit Lambert levou ao rompimento da relação de trabalho.

Em 1965, Talmy também trabalhou com David Bowie produzindo dois singles com bandas que ele liderou antes de seu álbum solo de estreia em 1967: I Pity the Fool, dos Manish Boys, e You’ve Got a Habit of Leaving, de Davy Jones & the Lower Third. Ele também produziu os cinco maiores sucessos de Manfred Mann – Semi Detached, Suburban Mr James e Ha! Ha! Said the Clown – bem como seu cover de sucesso de Just Like a Woman, de Bob Dylan.

Outras bandas de rock produzidas por Talmy incluíram The Creation – ele participou do uso inovador de um arco de violino nas guitarras, dizendo mais tarde: “Pelo que me lembro, (o guitarrista Eddie Phillips) estava praticando guitarra na casa de alguém e aconteceu de haver um arco de violino ao redor, e ele o pegou e começou a mexer nele. Eu ouvi e disse: Cristo, vamos usar isso. Nunca ouvi esse som antes.” Ele também produziu Amen Corner, de Andy Fairweather, enquanto o grupo australiano Easybeats teve um sucesso global em 1966 com Friday On My Mind, produzido por Talmy.

Talmy também teve participação em álbuns marcantes do renascimento folk britânico dos anos 1960, incluindo os três primeiros LPs do Pentangle, e dois de Roy Harper.

Depois de um ritmo de trabalho fenomenal durante a década de 1960, Talmy retornou aos EUA e parou de produzir principalmente depois de ficar cansado da indústria musical: “O início dos anos 70 passou por um período de descanso”, disse ele mais tarde. “Não era a mesma cena musical. Tudo começou a ficar corporativo.” Ele teve créditos de produção ocasionais mais tarde na vida, para artistas como Coven, Vicki Brown e Fuzztones.