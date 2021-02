Dez migrantes testam positivo para Covid-19 e ficam no Peru após acesso forçado

Dos 450 migrantes que entraram à força no Peru nesta terça-feira (16), dez continuam em Iñapari após testarem positivo para Covid-19. A Agência Andina, órgão oficial de comunicação do governo peruano, diz que o grupo vem sendo atendido em um posto médico local.

Ainda segundo a Andina, o governador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, descreveu a situação em Iñapari, capital da província de Tahuamanu, como delicada, devido à entrada forçada de migrantes que afirmam que “só procuram seguir seu caminho para outros países”.

Ele ressaltou que solicitou com urgência ao governo nacional que declarasse a região de Madre de Dios em situação de emergência, que também está afetada por enchentes devido ao aumento dos rios e chuvas torrenciais.

Hidalgo argumentou que, para além deste “grave problema”, Madre de Dios é afetada por cheias devido ao alagamento dos rios devido às chuvas torrenciais.

No Brasil, uma migrante também foi diagnosticada com Covid-19 e teve de ser levada para Brasiléia, segundo a Agência de Notícias do Acre.