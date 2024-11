Dezenas de mortos enquanto grupos armados atacam militares sírios no norte de Aleppo | Notícias da Guerra da Síria

Há mais de 50 anos, “Chaves” faz sucesso em todo o mundo e no Brasil; é um dos seriados mais populares em todas as faixas etárias / Arquivo GB Imagem

A série retorna após anos fora do ar, buscando atrair público e revitalizar a programação, fortalecendo o horário nobre da emissora

Apostando no sucesso dos especiais de “Chaves”, nos últimos “Feriadão SBT”, a emissora decidiu pelo retorno definitivo da série à sua programação. A partir desta segunda, dia 18, os episódios da atração serão exibidos diariamente. Esse retorno marca mais uma das mudanças na grade noturna do canal da família Abravanel, que vê na atração uma oportunidade de impulsionar sua programação, especialmente a novela infantojuvenil “A Caverna Encantada”, que enfrenta baixa audiência.

“Chaves” será transmitido todos os dias às 18h30. Com essa alteração, “A Caverna Encantada” passa a ser exibida logo em seguida, às 19h45, buscando conquistar maior público e melhorar os índices do Ibope da faixa.

Lembrando que a “Chaves”, assim como “Chapolin” deixou de ser exibido em todo o mundo em agosto de 2020, por motivos relacionados a uma disputa entre a Televisa, a produtora original, e os herdeiros de Roberto Gómez Bolaños. Na época, as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre os direitos de transmissão, o que resultou na suspensão das exibições.

A ausência do seriado impactou profundamente os fãs, já que “Chaves” era um clássico da programação em diversos países, com exibições regulares durante décadas. A série transcendeu barreiras culturais, sendo traduzida para múltiplos idiomas e permanecendo popular por sua abordagem humorística que, apesar de simples, trazia reflexões sobre amizade, humildade e empatia. Agora, para a alegria dos fãs, as pendengas já foram resolvidas e todas as atrações do Grupo Chespirito voltaram ao ar recentemente.

Ao longo dos anos, “Chaves” e “Chapolin” já foram exibidos em vários dias, e horários diferentes, chegando a se tornar um “coringa” na programação do SBT. Quando saiu do ar, em 2020, “Chaves” podia ser conferido aos sábados às seis horas da manhã e aos domingos às nove e meia, na emissora do saudoso Silvio Santos e também era audiência garantida no Multishow e no Prime Video.

Por ironia do destino, o SBT anunciou a morte de Roberto Gómez Bolaños em um plantão especial do “SBT Brasil”, justamente quando a emissora exibia um episódio de “Chaves”, na noite dia 28 de novembro de 2014, uma sexta-feira. Rachel Sheherazade foi a porta-voz da triste notícia, anunciando que o intérprete de Chaves, Chapolin e Chespirito havia morrido, aos 85 anos, em sua casa, em Cancun, no México, vitimado por problemas respiratórios, deixando milhares de fãs em todo mundo órfãos.

A história do “Chaves” no Brasil começou nos primórdios do SBT, quando no começo da década de 1980, iniciava-se as transmissões da TVS. Para complementar a programação da recém-formada emissora, Silvio Santos analisou vários pacotes de programação oferecidos por emissoras estrangeiras. Dentre eles estava o da mexicana Televisa, com boas produções a baixos custos. Porém, essa programação só poderia ser vendida por completo com todos os programas, sendo que, no meio dessa variedade, estava o seriado “El Chavo del Ocho”, que de início não agradou a nenhum diretor do SBT, nem mesmo a Silvio Santos. Mas, sabendo do sucesso que o seriado fazia em toda a América Latina, Silvio Santos decidiu colocá-lo no ar.

“Chaves” estreou no Brasil em agosto de 1984, no programa “Bozo”. Cerca de três anos depois, o seriado ganhou horário próprio, sendo exibido às 12h30 logo após o “Chapolin Colorado”. Em 1988, “Chaves” estreou no horário nobre mostrando apenas episódios inéditos, ameaçando a audiência das outras emissoras. No final da década de 1990 começaram os problemas: o seriado mudava de horário constantemente, sem aviso prévio e, em várias ocasiões, fora retirado do ar. Mas “Chaves” resistiu, e continua no ar depois de mais de 40 anos no Brasil, e depois de mais de 50 anos em toda a América Latina, assim entrando para a história da televisão.

Só para constar, ainda hoje o seriado é uma das maiores audiências SBT. O retorno do seriado garantiu a emissora bons pontos de audiência, no último Dia da Criança, quando foi exibido três episódios seguidos, com destaque ao clássico “Férias em Acapulco”. Os fãs do eterno e saudoso Roberto Gómez Bolaños agradecem.

O ator mexicano Édgar Vivar, que interpreta o Seu Barriga, já veio várias vezes ao Brasil e não esconde de ninguém que nutre um carinho muito especial pelo País que acolheu com tanto amor e carinho o seriado que o consagrou e o tornou internacionalmente conhecido. “Eu amo o Brasil, é a minha segunda casa! São muitas gerações nos acompanhando ao longo desses anos, de bisavós às crianças de hoje. É sempre uma sensação única poder falar sobre novidades que envolvem os seriados. Não sei o segredo do sucesso, mas o que posso dizer é que fizemos tudo com muito esforço, muito trabalho e, principalmente, com muito amor. Nos divertíamos muito em cena, foi uma época inesquecível. E até hoje me emociono muito quando vejo meus amigos, que mesmo não estando mais entre nós, permanecem tão vivos dentro das casas das pessoas todos os dias. Só posso agradecer diariamente por tanto amor”, revela o eterno Seu Barriga.