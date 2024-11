Pelo menos quatro mortos em forte nevasca – DW – 28/11/2024

Unidos, voluntários salvam mais de 30 baleias encalhadas em uma praia da Nova Zelândia e para facilitar o resgate, usam lençóis. Com muita técnica, paciência e estratégia, as baleias foram devolvidas para o mar, mas quatro delas não resistiram e acabaram morrendo.

Especialistas afirmam que a Nova Zelândia é um ponto crítico para o encalhe de baleias. A espécie piloto são as que mais sofrem. Uma equipe estava monitorando a Praia de Ruakākā perto da cidade de Whangārei no norte da Nova Zelândia.

Joel Lauterbach, porta-voz do Departamento de Conservação, disse ter ficado impressionado com a “conexão” e o “empenho” dos voluntários em salvar as baleias. Os lençóis foram usados para envolver os animais sem feri-los. Com muito cuidado, foram devolvidas para seu habitat.

Cerimônia Māori

Uma cerimônia cultural Māori para as três baleias adultas e um filhote que morreram no encalhe foi realizada. Os maori encaram a morte, mesmo dos animais, de uma forma diferente. Pelas tradições, as cerimônias impressionam pela beleza e significados.

Para eles, a morte é um momento de múltiplos esclarecimentos. É colocada uma árvore para que a natureza absorva os corpos.

Por anos, a cerimônia foi proibida pelos ingleses, antigos colonizadores, que consideravam selvagem.

Registros preocupantes

A Nova Zelândia registrou numerosos encalhes de baleias. O maior deles foi, em 1918, quando 1.000 baleias ficaram presas nas Ilhas Chatham, de acordo com o Departamento de Conservação.

Tanto a Ilha Norte quanto a Ilha Sul apresentam trechos de litoral com praias rasas e inclinadas que podem “confundir” espécies como baleias-piloto.

Voluntários se unem e salvam as mais de 30 baleias, na Nova Zelândia, e elas conseguem voltar para o mar. -Foto: Phys Org







