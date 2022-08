Dia Mundial do Gamer: conheça a equipe Acreana Six Eigth, destaque no cenário do eSports

O dia 29 de agosto celebra uma modalidade de competição profissional que só cresce nos últimos anos: os eSports ou esportes eletrônicos. O que antes era tido apenas como diversão, hoje é visto não só como uma febre, mas também uma oportunidade de investimento, principalmente entre os mais jovens.

No Acre não é diferente, a Six Eigth é uma das organizações do estado, a equipe Acreana foi criada em 2021, com o intuito de elevar o eSports, profissionalizar a modalidade no acre e dar oportunidade a muitos jovens visando a implementação dos “gamers” nas atividades cotidianas. Estander Gamer na Expoacre 2022

A Six Eigth vem ganhando destaque e crescendo a cada dia, principalmente no Free Fire – jogo de ação e aventura do gênero battle royale. O CEO da Six, Lopinho tv como é mais conhecido, diz que com o incentivo devido, é só questão de tempo para que o time almeja coisas ainda maiores. Focando mais no Free Fire no primeiro momento, a Six Eigth ja alcançou mais de 10 mil seguidores no intagram, a equipe tem pouco mais de 1 ano de criação, em novembro de 2021 viajou para São Paulo onde disputou um campeonato com outras equipes do cenário nacional.

– Estou feliz pelo resultado que a six vem trazendo pro Acre, e de saber que a cada dia estamos sendo mais visto pela população, nessa Expoacre prestamos serviços em um estander gamer em parceria com a FIEAC e a SEICT incentivando e fomentando esse esports no estado.

No dia do gamer, Lopinho entende que os jogos podem desenvolver um senso de responsabilidade e que graças a ele, conseguiu encontrar grandes pilares para o progresso da organização.