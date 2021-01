“Diabão” do CV é morto durante operação policial em Rio Branco

Uma operação de Policiais do Instituto de Administração Penitenciária com o apoio da Polícia Militar resultou na prisão de cinco pessoas e na morte do adolescente Valdivino Marques Silvério Júnior, de 16 anos, mais conhecido no mundo do crime como “Diabão”. Ele era membro do Comando Vermelho. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 5, na rua Boa União, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, a operação era para prender em flagrante detentos monitorado por tornozeleira eletrônica que estavam se envolvendo com o tráfico de drogas. Os Policiais adentraram em uma residência que estava sendo usada para o tráfico de drogas e encontraram cinco pessoas. Um dos criminosos identificado como “Diabão”, que estava armado, ao ver os policiais na casa apontou arma para os agentes e um dos policiais reagiu efetuando dois tiros que atingiram o peito de Valdivino.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas Cinco pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar na residência nada pode fazer fazer por “Diabão” que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo informações da Polícia, Valdivino (Diabão) estava sendo investigado por crime de homicídio.