Quarta será de tempo nublado com possibilidade de chuvas no decorrer do dia

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que esta quarta-feira, 06, será de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas durante o dia.

A temperatura mínima está prevista para 22º e a máxima 29º. Há possibilidade de temporais em todo o Acre. Segundo o climatempo, a probabilidade de chuvas é de 90%.

Na região do Alto Acre, que engloba as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas devem oscilar entre a mínima de 22°C e a máxima de 29ºC.

Na região do Baixo Acre, a mínima será de 23°C e máxima de 29ºC e no Vale do Juruá os termômetros ficam entre 21ºC e 28ºC.

No Purus, Tarauacá/ Envira, a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 29°C.