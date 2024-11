Didier Migaud a favor de um “verdadeiro Ministério Público nacional” e tribunais criminais especiais para o crime organizado

O Ministro do Interior, Bruno Retailleau, e o Ministro da Justiça, Didier Migaud, durante a conferência de imprensa de apresentação de um plano de combate ao tráfico de droga, em Marselha, 8 de novembro de 2024. Clément Mahoudeau/AFP

Enquanto o acerto de contas num contexto de tráfico de droga aumenta em França, os Ministros do Interior e da Justiça, Bruno Retailleau e Didier Migaud, estiveram em Marselha na sexta-feira, 8 de Novembro, para anunciar medidas destinadas a reforçar a luta contra o tráfico de droga, contra que o executivo está pedindo “mobilização geral”. Durante uma conferência de imprensa conjunta, os dois ministros revelaram as linhas gerais do seu plano contra o crime organizado.

Falando primeiro, o Ministro da Justiça anunciou a criação, “nas próximas semanas”de um “célula de coordenação nacional” para lutar contra isso “flagelo”. “Não há inevitabilidade, a política é uma arma para combater este crime”garantiu, dizendo que desejava “fornecer os meios para prevenir, processar, julgar e punir”. Esta célula será responsável, entre outras coisas, por “desenhar um estado de ameaça, (de) definir uma estratégia operacional e implementá-la »explicou Didier Migaud, especificando que “as equipas do Ministério Público de Paris que trabalham na luta contra o crime organizado a nível nacional (seria) assim reforçado em 40%”.

O Ministro da Justiça disse assim «favorável» à criação de um “verdadeiro Ministério Público Nacional”. Ele também disse que estava considerando o julgamento de “crimes organizados de gangues”, ligadas, em particular, aos estupefacientes, por tribunais especiais, compostos exclusivamente por magistrados profissionais, como nos casos de terrorismo. Utilizar apenas magistrados profissionais em vez de júris populares, que normalmente constituem tribunais judiciais, “eliminaria o risco de pressão exercida sobre os jurados com vistas a orientar a decisão judicial final”declarou o Ministro da Justiça. Didier Migaud também mencionou a condição de arrependido, cuja proteção deseja melhorar.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Em Marselha, a miséria das mãozinhas do narcotráfico: “Nem me deram dinheiro” Leia mais tarde

O Ministro do Interior, Bruno Retailleau, traçou várias vezes o paralelo entre o crime organizado e o terrorismo, acreditando que “A ameaça existencial (era) o mesmo “ou ainda que era mais importante no que diz respeito ao crime organizado porque causava mais vítimas e, portanto, deseja estabelecê-lo como «causa nacional». Evocando algumas ideias, como a possibilidade de criar um “proibição de aparecer no ponto do acordo e próximo a ele” para um traficante identificado pelos tribunais, o Ministro do Interior prometeu que “o polvo” o tráfico de drogas estava acontecendo “perecer”. “Vai demorar quinze, vinte anos, vai ser difícil, ele admitiu. Mas quando há vontade política, chegamos lá. »

Volume de negócios de tráfego estimado entre 3,5 e 6 mil milhões de euros

“A ameaça aumentou e exige que o Estado se arme mais”lançou o Ministro da Justiça em uma entrevista em Provença sexta-feira anterior. “As apreensões de cocaína quintuplicaram em dez anos, as drogas mais pesadas estão disponíveis em todos os territórios e o tempo todo. O rejuvenescimento de pessoas que matam e são mortas é terrível. O tráfico de drogas é uma causa profunda da violência e da corrupção”.acrescentou o Sr. Retailleau.

Milímetros. Retailleau e Migaud foram recebidos pelo prefeito de Marselha, Benoît Payan, e depois seguiram para a prefeitura de Bouches-du-Rhône, onde se encontraram com associações e familiares de vítimas de assassinatos ligados ao tráfico de drogas. O Ministro do Interior encontrar-se-ia então com as tropas policiais dos distritos do norte, enquanto Didier Migaud se deslocaria à prisão de Baumettes e ao tribunal judicial de Marselha, onde discutiria com os chefes de tribunal e jurisdição, bem como com os pessoal da jurisdição inter-regional especializada (JIRS).

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Das torres de Marselha aos arranha-céus de Dubai, na trilha do dinheiro da droga vindo dos bairros do norte Leia mais tarde

Depois de vários tiroteios mortais ligados ao tráfico de drogas, Bruno Retailleau prometeu um «guerra» longa e impiedosa campanha contra este tráfico, cujo volume de negócios é estimado entre 3,5 e 6 mil milhões de euros por ano em França. As medidas já tinham sido revistas na quinta-feira durante reunião entre os dois ministros e o chefe do governo, Michel Barnier. O plano incluirá “melhor organização de tribunais especializados, novos meios de investigação para autoridades policiais e magistrados”do “medidas adicionais” sobre detidos, menores e conteúdos ilícitos online, o Primeiro-Ministro detalhou sobre.

“Mais polícia, mais repressão e nenhum resultado”

Os dois homens terão que procurar “um consenso transpartidário” com base no projeto de lei dos senadores Etienne Blanc (Les Républicains, Rhône) e Jérôme Durain (Partido Socialista, Saône-et-Loire), que recebeu na semana passada. O texto, que deverá ser analisado em 27 de janeiro de 2025 pelo Senado, propõe, em particular, recalibrar o Gabinete Antinarcóticos (Ofast) para um verdadeiro “DEA Francesa”em homenagem à agência americana de controle de drogas, e criar uma promotoria nacional antinarcóticos (Pnast). “Insoumis” e socialistas colocaram simultaneamente sobre a mesa um certo número de propostas para lutar contra o crime organizado e o tráfico de drogas, incluindo a legalização da cannabis, uma “abordagem de saúde” e recursos adicionais.

As Oficinas Mundiais Cursos online, aulas noturnas, workshops: desenvolva suas habilidades Descobrir

No terreno, as expectativas são enormes. “E se sinalizarmos o fim desse show que começou há vários meses? Vieram vários ministros, veio Emmanuel Macron e, em última análise, todas as vezes, com a mesma resposta: mais polícia, mais repressão e nenhum resultado (…). O que as pessoas pedem é que falemos da sua habitação, da segurança nos bairros, da responsabilidade social dos proprietários”indignou-se Amine Kessaci, porta-voz da associação Conscience, na RTL.

Leia também a pesquisa | Artigo reservado para nossos assinantes A DZ Mafia, uma PME de drogas que se tornou um rótulo criminoso com ambições mafiosas Leia mais tarde

“Devemos rever os textos, as organizações e os meios de resposta à violência que se tornou ilimitada, à corrupção de mentes e práticas, ao impacto financeiro das redes”estimou Franck Rastoul, procurador-geral do Tribunal de Recurso de Aix-en-Provence. Outra fonte judicial mencionada “uma asfixia do sistema judicial”acreditando que só em Marselha “750 detidos e indiciados” constituem crime organizado. “A luta contra o banditismo das drogas é uma grande causa nacional e devemos mudar de marcha. Mas será que o contexto orçamental o permite? »ela se pergunta.

Em 2023, foram registadas 49 mortes ligadas ao tráfico de droga em Marselha, incluindo sete menores, um recorde. A maioria desses assassinatos ocorreu no contexto de uma guerra entre a Máfia DZ e as gangues Yoda pelo controle dos pontos de venda de drogas. Desde o início do ano, foram registrados 17 narcocídios na cidade. Esta guerra de gangues envolve adolescentes cada vez mais jovens.