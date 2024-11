Semana resumida: esposas comerciais que votam em Trump e a fabulosamente monstruosa Martha Stewart | Emma Brockes

Emma Brockes



Segunda-feira

Olhando para segunda-feira, o mundo parecia um lugar singular – mas no final da semana estava muito mais escuro. Na noite de terça-feira, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, tendo servido como o 45º (Grover Cleveland abriu o precedente para cumprir dois mandatos não consecutivos na Casa Branca), e nas primeiras 48 horas havia novas normas e propriedades a corrigir. Por exemplo: foi produtivo, após as eleições, chamar de bando de idiotas os 72 milhões de americanos que votaram em Trump?

Muitas pessoas consideraram que esta abordagem era estratégica e moralmente falha. No X, cronogramas divididos entre Democratas perdendo a cabeça e os democratas baixando a cabeça preocupados, como santos na janela de uma igreja. Estas foram as ministrações sussurrantes de pessoas que gostam de usar a palavra “liminar” e que, antes que a tinta dos boletins de voto secasse, começaram a trabalhar enumerando todas as formas pelas quais era possível ser “parte do problema”. (Surpreendentemente, esta lista não inclui o uso da frase: “Você é parte do problema”.)

O que aconteceu? A resposta mais simples foi que a desigualdade de riqueza tinha gerado um ressentimento generalizado que tinha sido brilhantemente explorado por Trump, mas em torno desse facto básico havia detalhes a discutir. Era sobre o preço dos mantimentos. Era sobre esportes femininos. Era sobre as elites costeiras que faziam as pessoas do interior se sentirem mal por usarem flanela e se assustarem com palavras como liminar.

Era sobre racismo e sexismo, internalizado ou não. Esta última explicação suscitou intensa resistência da direita e da esquerda, desencadeando gritos de indignação de pessoas que disseram: “Setenta e dois milhões de americanos não podem ser racistas e sexistas”. Ao que só se podia sorrir e dizer: “Você conheceu a América?”

Terça-feira

As pesquisas de boca de urna sugerem que 53% das mulheres brancas votaram em Trump, e eu imagino que uma proporção delas o fez enquanto ainda nutria algum esposa trad vela para o ideal do homem forte. Os dados de saída não avaliaram a sexualidade e embora, claro, haja gays que votaram em Trump, e embora o bilionário da tecnologia Peter Thiel perenemente derruba o lado – e embora você sempre possa encontrar uma lésbica que adora se aproximar de homens poderosos, na verdade, devido ao mau julgamento, namorei alguns deles – se estivermos fazendo recriminações, eu arriscaria que este resultado fosse principalmente em pessoas heterossexuais.

O que poderia ser feito a respeito? Um jornal na Escócia notou um aumento acentuado nas pesquisas no Google baseadas nos EUA em torno da frase “como obter a cidadania escocesa”, mas foi outra pesquisa que me divertiu: um aumento no número de pessoas que procuram informações sobre o termo “4B”, um Movimento sul-coreano encorajar as mulheres heterossexuais a renunciarem ao sexo com homens até que os seus interesses políticos sejam servidos. Gorjeta para Rubi Rosaa modelo e atriz lésbica, por se concentrar no segundo maior bloco de votação de Trump para publicar: “Todos os meus amigos estão renunciando aos homens até que seus direitos sejam protegidos e eu estou renunciando às mulheres brancas.”

Quarta-feira

As coisas eram tão sérias assim: Bret Stephens escreveu um coluna no New York Times e fazia sentido (havia uma parte instável no meio sobre a loucura de tentar processar Trump por “acusações difíceis de seguir”.) Um amigo presente Discurso de concessão de Kamala Harris na Howard University chorou e recebeu um lenço de papel e uma palestra estimulante de um agente do Serviço Secreto. Bernie Sanders emitiu um réplica contundente ao fracasso dos Democratas e de uma pequena multidão com síndrome de Munchausen por procuração, procuraram aconselhamento online sobre como lidar com a angústia dos seus filhos depois de os terem informado que o mundo estava literalmente a chegar ao fim.

Tucker Carlson, ao centro, posa para uma selfie com apoiadores em uma festa eleitoral em West Palm Beach, Flórida. Fotografia: Joe Raedle/Getty

Enquanto isso, os republicanos festejavam. De um conta na New Yorker, a festa da vitória em West Palm Beach soou como a câmara dos horrores do Madame Tussauds. Rudy Giuliani, Sarah Palin, Roger Stone e Kristi Noem apareceram, assim como Tucker Carlson, que, observou o New Yorker, foi saudado como se fosse Beyoncé. E então esta frase atraente: “Alguém gritou ‘Faça um buraco!’ para que Nigel Farage pudesse passar rapidamente. Imaginar que tipo de buraco e passar por onde exatamente era o único ponto positivo em um dia terrível.

Quinta-feira

Para quem precisa de uma pausa recomendo o novo Documentário da Netflix sobre Martha Stewartum estudo fascinante sobre ambição, sucesso e repressão que ilustra como alguém pode ser injustiçado e ainda assim parecer basicamente monstruoso.

No programa, Stewart, apesar de todas as suas deficiências, é meio fabulosa, principalmente por dizer em voz alta coisas que a maioria das pessoas apenas pensa. Sobre aparecer em um desastroso programa de bate-papo produzido por Mark Burnett em 2005, Stewart observou que era “mais como estar na prisão do que em Alderson” – a prisão federal na qual ela cumpriu cinco meses por abuso de informação privilegiada em 2004. Sobre o repórter do New York Post que havia escreveu “coisas horríveis” sobre ela durante o julgamento, Stewart disse: “Ela está morta agora, graças a Deus”. Somos lembrados de passagem de como Barbara Walters era uma pessoa horrível, dizendo a Stewart com prazer que ela provavelmente seria revistada na prisão.

E este detalhe impressionante: a acusação de Stewart foi impulsionada por um procurador ambicioso, que mais tarde se tornaria chefe do FBI e lançaria o seu peso contra outra mulher proeminente, uma acção que sem dúvida permitiu a primeira presidência de Trump – uma James Comey.

Sexta-feira

Um último espetáculo nada edificante da semana: o de Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg reagindo ao resultado da eleição mudando seu endereço postal para Donald Trump’s Rectum. Musk até apareceu no retrato de família de Trump segurando uma criança – era impossível dizer se era um herdeiro de Trump ou um dos filhos da experiência em curso de eugenia de Musk. Entretanto, no New York Times, uma estudante de 27 anos do Arizona disse que votou em Trump porque ele era um “cara de negócios” que mostrou que “qualquer um poderia tecnicamente concorrer à presidência” – provavelmente a palavra mais verdadeira dita. Chegamos ao final da semana. Agora só temos que passar pelos próximos quatro anos.