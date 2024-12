Diretor da PF diz que imunidade parlamentar não é direito absoluto

Agência Brasil



A dupla brasileira Evandro Gonçalves e Arthur Lanci somou uma vitória e uma derrota nesta quarta-feira (4), primeiro dia do Finals do circuito mundial de vôlei de praia em Doha (Emirados Árabes Unidos). Evandro e Arthur estrearam com vitória de virada, por 2 sets a 1 (8/21, 21/13 e 15/12), sobre os noruegueses Mol e Sorum, dupla campeã dos Jogos de Tóquio e bronze em Paris 2024. No segundo confronto do dia, os brasileiros enfrentaram outra pedreira e acabaram superados pelos suecos Ahman e Helvig, atuais campeões olímpicos, por 2 sets a 1 (21/10, 19/21 e 15/13). Foi o segundo revés para os suecos neste ano: na Olimpíada de Paris, Ahman e Helvig eliminaram Evandro e Arthur nas quartas de final. O Finals, com as 10 principais equipes da temporada (nos dois gêneros), define os campeões mundiais de 2024.

Os brasileiros voltam a competir às 9h (horário de Brasília) desta quinta (5), pelo Grupo B. Eles enfrentarão os britânicos Bello Ja e Bello Jo. O último jogo da primeira fase do Finals será na sexta (6), às 11h, contra os holandeses Van de Velde e Immers. O Finals tem transmissão ao vivo no site da confederação internacional de vôlei, a World Volleyball (sigla em inglês).

Na disputa feminina, Ágatha Rippel e Rebecca Cavalcante não tiveram um bom dia. Na estreia pela manhã pelo Grupo A elas foram superadas pelas norte-americanas Cannon e Kraft por 2 sets a 0 (21/16 e 21/10) e, no jogo desta tarde, levaram virada das chinesas Xue e Xia, por 2 sets a 1 (21/18, 14/21 e 12/15).

Ágatha e Rebecca terão os últimos dois jogos da primeira fase nesta quinta (5): às 8h encaram as letãs Tina e Anastasija, e às 13h medem forças com as italianas Gottardi e Orsi Toth.

O Finals marca a despedida de Ágatha das quadras. A atleta de 41 anos, campeã mundial em 2018 ao lado de Duda Lisboa, anunciou a aposentadoria após a etapa do circuito mundial em Copacabana, no fim de novembro. Já Rebecca firmou nova dupla com Carol Solberg, já mirando o ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.Ágatha já subiu ao pódio do evento em quatro ocasiões, tendo sido campeã em 2018 ao lado de Duda Lisboa, enquanto Rebecca foi bronze em 2019.

Formato do Finals

As 10 duplas de cada gênero estão divididas em dois grupos na primeira fase, com todas jogando entre si. As duas melhores em cada chave avançam direto para as semifinais. Já as que terminarem na segunda e na terceira posições disputarão as quartas de final.

Calendário

Primeira fase: 4 a 6 de dezembro

Quartas de final: 6 de dezembro (horários a definir)

Semifinais: 7 de dezembro (horários a definir)

Disputa do 3º lugar feminino: 7 de dezembro – 12h

Disputa do 3º lugar masculino: 7 de dezembro – 13h

Final feminina: 7 de dezembro – 14h

Final masculina: 7 de dezembro – 15h