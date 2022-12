Discreto, vereador Pedro Claver abre sorriso minutos antes da eleição que definirá nova mesa diretora

O vereador Francisco Feitoza Batista (PDT), o Chico Batista, está em seus últimos três dias de gestão enquanto presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá. Sua gestão se encerrará dia 31/12/2022.

O novo presidente da Câmara será possivelmente o vereador Pedro Claver de Souza Freire (PSD). Nesse sentido as tratativas, que estão sendo conduzidas pelo vereador Manoel Jerônimo Bento da Silva, com o apoio de mais quatro vereadores: José Manoel dos Santos, Carlos Alberto Reis de Souza, Maria Gleciane Silva de Lima e José Manoel Dourado de Oliveira. O grupo possui 6 votos favoráveis à Pedro Claver, o suficiente para elegê-lo e renovar a Câmara de Vereadores de Tarauacá.

Isolado e sem liderança, o atual presidente Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, parece não contar mais com o apoio dos vereadores Luzivaldo de Jesus Araújo, Arife Rego Eleamen, Neirimar Cornélia de Jesus Lima e Valdorzinho Vieira do Ó.

Alvo de notícias negativas e com atos de gestão questionados pelo MP, as tensões na Casa envolvendo o nome de Chico Batista parecem não ter fim. Após a divulgação do áudio de Chico Batista que, em tribuna, incitou vereadores contra o Ministério Público, seu isolamento aumentou, sendo visível pelos servidores da Casa e confirmado pelos próprios ex-aliados.

PROCESSOS JUDICIAIS E INVESTIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O vereador Pedro Claver de Souza Freire (PSD) receberá como “herança” de Chico Batista, alguns processos judiciais e outro bocado de investigações em que a Câmara está envolvida, dentre os quais se incluem ações civis públicas e investigações sobre diárias, aprovação de leis aumentando a despesa pública sem observar a LRF, nepotismo cruzado (nomeação de parentes em troca de apoio político), dentre outras.

POSSÍVEL AMEAÇA DE DESABAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

A estrutura predial da Câmara encontra-se comprometida e com aparência de risco de desabamento. O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria, mas o Laudo Técnico não foi divulgado.

CRISE COM O MINISTÉRIO PÚBLICO

O legado deixado por Chico Batista inclui uma crise institucional com o Ministério Público do Estado do Acre, nunca vista antes na História de Tarauacá.

Será um grande desafio ao substituto buscar uma reaproximação institucional com o Ministério Público Estadual. As tensões entre MP e Município poderá prejudicar a gestão de Claver nos próximos dois anos.

Claver precisará reconstruir aos poucos o diálogo com o MP. O promotor de justiça Júlio César de Medeiros Silva, da Promotoria Cível de Tarauacá, nunca se recusou a dialogar, e antes de ajuizar ações civis públicas contra a gestão, insistiu em recomendações, ofícios e despachos.

CRISE DE IMAGEM INSTITUCIONAL

Outra questão é a imagem institucional e social da Câmara, que passa por um dos seus piores momentos, com alto nível de descredibilidade e rejeição. Com muitas notícias ruins sobre os parlamentares em todos os jornais, Claver deverá tentar reverter a direção do leme e fortalecer a comunicação social e o diálogo com jornais e jornalistas. Ainda dá tempo.

CRISE FINANCEIRA E BAIXO ORÇAMENTO PARA 2023

As últimas ações do presidente Chico Batista demonstram ou indicam ou fazem crer que deixará um dos menores orçamentos da história do parlamento municipal para seu sucesso.

Há dias se instalou uma crise entre os vereadores envolvendo a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e o orçamento municipal para 2023, uma vez que, segundo consta, o percentual de orçamento destacado à Câmara de Vereadores de Tarauacá seria aproximadamente 50% menor em relação aos anos anteriores.

O impasse seguirá nos próximos dias.